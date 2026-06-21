Patronato empató con Ferrocarril Midland y quedó en el puesto 15 de la Zona B

REDACCIÓN ELONCE
El Rojinegro igualó 1 a 1 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Hernán Rivero abrió la cuenta para el conjunto de Marcelo Candia, pero Agustín Campana marcó la igualdad para la visita. Patronato quedó en el 15º puesto de la Zona B.
Patronato igualó 1 a 1 ante Ferrocarril Midland este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Marcelo Candia mostró buenos pasajes de fútbol, generó las mejores situaciones de peligro y se puso en ventaja durante la primera etapa, pero no pudo sostener la diferencia y terminó repartiendo puntos ante uno de los animadores de la Zona B.
El conjunto paranaense tuvo un arranque prometedor y rápidamente asumió el protagonismo del encuentro. Con una cancha rápida y un planteo ofensivo, logró llegar con frecuencia sobre el arco defendido por Leguiza y encontró premio a su insistencia con el gol de Hernán Rivero.
La ventaja reflejaba lo ocurrido en el campo de juego. Patronato fue más que su rival durante gran parte de los primeros 45 minutos y generó varias aproximaciones de peligro para ampliar la diferencia.
Un primer tiempo favorable para el Rojinegro
El equipo de Candia cerró una buena primera mitad, en la que registró cuatro disparos al arco y dos tiros de esquina a favor. Además, mostró solidez defensiva en los momentos en que Midland intentó reaccionar.
Cuando la visita logró inquietar, apareció Alan Sosa para responder con seguridad y mantener el arco rojinegro en cero. El arquero tuvo dos intervenciones destacadas que resultaron determinantes para sostener la ventaja antes del descanso.
En el aspecto disciplinario, el árbitro Federico Benítez mostró tarjetas amarillas para Cepeda, en Midland, y Fernando Moreyra, en Patronato.
Midland reaccionó y encontró el empate
En el inicio del complemento, Marcelo Candia dispuso el ingreso de Attis en reemplazo de Hernán Rivero, mientras que Midland respondió con el ingreso de Perales por Aguilar.
Patronato mantuvo la iniciativa y estuvo muy cerca de aumentar la diferencia. La situación más clara llegó a través de Renzo Reynaga, quien sacó un potente remate que terminó impactando en el travesaño cuando el arquero visitante ya estaba vencido.
Sin embargo, el equipo bonaerense encontró una respuesta en uno de sus avances. A los 20 minutos del segundo tiempo, Agustín Campana aprovechó una acción ofensiva y marcó el empate que cambió el desarrollo del partido.
Los cambios y el cierre del encuentro
Tras la igualdad, Candia buscó recuperar profundidad ofensiva con nuevas variantes. Enrique ingresó por Juan Barinaga y posteriormente Heredia reemplazó a Alejo Miró, mientras que Soldano ocupó el lugar de Reynaga.
Patronato intentó volver a inclinar la balanza a su favor durante los minutos finales, pero Midland logró sostener el empate y cerró los espacios en defensa para evitar nuevas situaciones de peligro.
El resultado dejó sensaciones encontradas en el conjunto paranaense. Por un lado, mostró momentos de buen juego y generó más ocasiones que su rival; por otro, dejó escapar dos puntos importantes en condición de local.
Con esta igualdad, Patronato sumó una unidad, pero no logró acercarse a los puestos de clasificación al Reducido y quedó ubicado en el 15º puesto de la Zona B de la Primera Nacional, una posición que lo obliga a seguir sumando en las próximas fechas para recuperar terreno en la tabla.