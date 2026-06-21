Patronato empató 1 - 1 ante Ferrocarril Midland en el Grella

REDACCIÓN ELONCE
Patronato igualó 1 a 1 ante Ferrocarril Midland en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Hernán Rivero abrió el marcador para el Rojinegro, pero Agustín Campana marcó el empate en el complemento.
Patronato empató 1 a 1 frente a Ferrocarril Midland este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Marcelo Candia fue superior durante gran parte del encuentro y estuvo cerca de quedarse con la victoria, pero la visita encontró la igualdad en el segundo tiempo y se llevó un punto de Paraná.
Las incidencias del partido
Finalizó el partido.
Roseti fue amonestado a los 34 del ST.
Candia dispuso los ingresos de Heredia y Soldano, quienes reemplazaron a Alejo Miró y Renzo Reynaga, respectivamente.
A los 21 minutos del segundo tiempo, Marcelo Candia dispuso una nueva variante en Patronato en busca de recuperar el protagonismo luego del empate visitante. Entró Enrique y salió Juan Barinaga.
A los 20 minutos del segundo tiempo, Ferrocarril Midland llegó a la igualdad a través de Agustín Campana y cambió el panorama de un partido que Patronato tenía controlado durante buena parte de la tarde.
Sin embargo, Midland no renuncia al ataque y muestra una actitud más ambiciosa que en la primera etapa, intentando llevar peligro sobre el arco defendido por Alan Sosa.
Renzo Reynaga sacó un remate que terminó impactando en el travesaño, muy cerca de ampliar la ventaja para el conjunto dirigido por Marcelo Candia.
En Patronato, Marcelo Candia dispuso el ingreso de Attis en lugar de Hernán Rivero, autor del gol que le está dando la victoria parcial al Rojinegro. Por su parte, en Midland ingresó Perales y dejó el campo de juego Aguilar, en una modificación que busca darle mayor impulso al equipo visitante en busca del empate.
Comenzó el segundo tiempo.
Finalizó el primer tiempo. Patronato cerró una positiva primera etapa. El Rojinegro generó cuatro disparos al arco rival y contó con dos tiros de esquina a favor, reflejando su protagonismo ofensivo frente a un Midland que también tuvo sus momentos y obligó a intervenir en dos ocasiones al arquero Alan Sosa.
Amonestados: Cepeda (Midland) y Fernando Moreyra (Patronato).
Patronato sigue encontrando espacios para atacar y generar peligro.
Hernán Rivero abrió el marcador para el equipo de Marcelo Candia a los 26 minutos.
El encuentro comenzó pasadas las 15.30 de este domingo y es arbitrado por Federico Benítez, acompañado por Matías Balmaceda y Cristian Herrera como asistentes. Facundo Rojo Casal se desempeña como cuarto árbitro.
Los once de Patronato
Para este compromiso, Marcelo Candia dispuso el siguiente equipo titular: Alan Sosa; Gabriel Díaz, Nahuel Genez, Maximiliano Rueda; Federico Bravo, Fernando Moreyra, Hernán Rivero, Alejo Miró; Renzo Reynaga, Juan Barinaga y Valentín Pereyra.
El conjunto paranaense intentará aprovechar la localía para volver al triunfo y acercarse a los puestos de clasificación.
La formación de Midland
El elenco visitante salió al campo de juego con Leguiza; Cepeda, Casarico, Díaz Laharque, Aguilar; González, Rogoski, Camaño; Cao, Roseti, Campana e Iturrería.