Anuncian heladas y bajas temperaturas durante toda la semana: cuál será el día más frío

El invierno comenzó con fuerza en el Litoral argentino y se espera una semana marcada por temperaturas muy bajas, heladas generalizadas y condiciones estables en Entre Ríos y Santa Fe. Según los pronósticos, el miércoles será el día más frío del período, con registros térmicos que podrían descender por debajo de los 0°C en varias localidades.

El ingreso de una nueva masa de aire polar reforzará el frío ya instalado desde los últimos días, generando un descenso progresivo de las temperaturas mínimas. Las primeras horas de la mañana serán las más críticas, con heladas de moderada a fuerte intensidad en zonas rurales y periurbanas.

Créditos: Meteored

En ciudades como Paraná, Concordia, Santa Fe y Rosario se prevén mínimas muy bajas durante toda la semana, con marcas cercanas o inferiores a los 2°C, mientras que en áreas abiertas podrían registrarse valores bajo cero.

El miércoles se perfila como el punto más extremo del evento frío, cuando se combinarán cielo despejado, escaso viento y aire seco, condiciones que favorecen un fuerte enfriamiento nocturno y la formación de heladas generalizadas.

Impacto en el campo y recomendaciones

El escenario genera preocupación en el sector agropecuario de la región, ya que la persistencia de varias jornadas consecutivas con heladas puede afectar cultivos sensibles y la actividad ganadera, especialmente en zonas donde las temperaturas caigan por debajo de los niveles habituales para la época.

Especialistas recomiendan tomar medidas preventivas, como proteger plantaciones, asegurar fuentes de agua para animales y evitar la exposición prolongada al frío durante las primeras horas del día.

Pocas lluvias y tiempo estable

A diferencia de otras regiones del país, el Litoral tendrá escasas precipitaciones durante la semana. Las condiciones de estabilidad atmosférica dominarán el panorama, con cielo mayormente despejado y sin lluvias significativas.

Este patrón favorecerá la continuidad de las bajas temperaturas, consolidando una de las primeras irrupciones de aire polar más intensas del invierno en la región.