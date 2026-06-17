Refuerzan la asistencia a personas en situación de calle ante el intenso frío en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Desde el municipio advirtieron un crecimiento en la cantidad de personas que requieren ayuda y destacaron el trabajo conjunto con distintas áreas para afrontar las bajas temperaturas.
La asistencia a personas en situación de calle fue reforzada en Paraná ante la llegada de las bajas temperaturas y las intensas heladas que afectan a la región. Desde la Municipalidad confirmaron que se incrementaron las acciones de acompañamiento y contención, al tiempo que alertaron sobre un crecimiento significativo en la cantidad de personas que necesitan apoyo para atravesar el invierno.
Julián Jarupkin, coordinador de Integración Social para personas en situación de calle de la Municipalidad de Paraná, explicó que el trabajo se realiza de manera articulada entre distintas áreas del Estado y organizaciones sociales para dar respuesta a una problemática que se agrava durante los meses más fríos del año.
“Todos los inviernos tenemos esta situación tan particular, pero que se transita durante todo el año. Estamos juntos y mancomunadamente con la Secretaría de Salud, con Defensa Civil, con la Casa de la Mujer y se suma la Residencia ‘María Teresa de Calcuta’ haciendo un trabajo en conjunto para poder acompañar a quienes la están pasando peor en este invierno”, señaló el funcionario.
Vacunación y recorridas nocturnas para enfrentar las heladas
Entre las acciones implementadas, Jarupkin destacó las campañas de prevención sanitaria que comenzaron incluso antes de la llegada del invierno. Según explicó, se realizaron operativos de vacunación en distintos dispositivos de asistencia y espacios públicos frecuentados por personas en situación de vulnerabilidad.
“Hemos implementado algunas acciones que se vienen replicando desde años anteriores, como la vacunación dentro de los dispositivos. Nos anticipamos en marzo y abril, se hicieron las vacunaciones en Cáritas, en el Hogar de Cristo y en las plazas principales”, sostuvo.
Además de las medidas preventivas, el municipio mantiene activas las recorridas nocturnas junto a Defensa Civil para asistir a quienes permanecen a la intemperie durante las noches más frías. Estas tareas incluyen la entrega de abrigo y bebidas calientes.
“Desde las 22 horas hasta las tres de la mañana estamos con una bebida caliente y una frazada para hacer frente a las heladas”, explicó Jarupkin sobre el operativo que se desarrolla diariamente en distintos puntos de la ciudad.
Aumentó la demanda de asistencia durante el último año
Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es el crecimiento sostenido de la cantidad de personas que requieren acompañamiento. Según indicó el coordinador municipal, la demanda aumentó considerablemente en comparación con años anteriores.
“Hemos tenido un crecimiento exponencial de la situación de calle. Veníamos recepcionando unas 40 personas por día y pasamos a 60, teniendo en cuenta que son 38 alojados. Esto es comparándolo con el año pasado”, alertó.
La situación refleja el impacto de las dificultades económicas que atraviesan numerosos sectores sociales. En muchos casos, las personas llegan a situaciones extremas luego de perder la posibilidad de sostener gastos básicos vinculados a la vivienda, la alimentación o la salud.
El desafío de reconstruir proyectos de vida
Más allá de la asistencia inmediata, desde el área de Integración Social remarcan que el trabajo apunta también a generar procesos de acompañamiento más profundos y sostenidos en el tiempo.
Asimismo, comentó que los trabajos que llevan adelante “trata de acompañar durante el día, de contener, escuchar y de generar una construcción de un proyecto de vida”.
En ese sentido, Jarupkin vinculó el incremento de la situación de calle con el deterioro de las condiciones socioeconómicas de muchas familias. “El nivel socio económico que tienen las personas en este último año y medio ha bajado muchísimo porque cuesta mucho sostener el alquiler, la comida, los medicamentos y la escolaridad. Entonces las familias se ven expulsadas a las calles”, comentó.