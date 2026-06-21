Scaloni recuperó a todo el plantel y prepara un solo cambio ante Austria

La selección argentina realizó este domingo su último entrenamiento en Kansas City antes de viajar a Dallas para disputar su segundo compromiso en el Mundial 2026 frente a Austria. Por primera vez desde el inicio de la preparación mundialista, Lionel Scaloni contó con los 26 futbolistas del plantel en condiciones de entrenarse a la par.

Tras el contundente triunfo por 3 a 0 sobre Argelia en el debut, el entrenador albiceleste tendría prácticamente definido el equipo para enfrentar al conjunto europeo. La principal novedad sería el regreso de Nahuel Molina al lateral derecho en reemplazo de Gonzalo Montiel.

El defensor de River Plate, que fue titular en el estreno mundialista, arrastra una leve sobrecarga muscular en el isquiotibial de la pierna derecha. Aunque completó la práctica sin inconvenientes, la idea del cuerpo técnico sería preservarlo y llevarlo al banco de suplentes.

El equipo que perfila Scaloni

Más allá de que el entrenador suele mantener el hermetismo hasta último momento, todo indica que ratificará la confianza en varios de los futbolistas que tuvieron una destacada actuación frente a Argelia.

De esta manera, Facundo Medina continuaría como lateral izquierdo, Thiago Almada mantendría su lugar en el mediocampo y Lautaro Martínez seguiría siendo el acompañante de Lionel Messi en la ofensiva.

Durante los días previos también se especuló con el posible regreso de Nicolás Tagliafico al equipo titular tras recuperarse de un desgarro, al igual que Julián Álvarez, quien ingresó en el segundo tiempo del debut.

Con este panorama, la formación que se perfila para enfrentar a Austria sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Dos regresos que esperan su oportunidad

El encuentro ante Austria podría marcar además los primeros minutos en el Mundial para Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico.

El mediocampista dejó atrás el microdesgarro sufrido durante su participación con Boca Juniors en la Copa Libertadores, mientras que el lateral izquierdo ya se encuentra plenamente recuperado de la lesión muscular que padeció antes del inicio de la Copa del Mundo.

Ambos futbolistas forman parte de las principales alternativas que maneja Scaloni para el desarrollo del encuentro y podrían sumar rodaje pensando en las etapas decisivas del certamen.

La clasificación, cada vez más cerca

Luego de la goleada ante Argelia, la selección nacional quedó bien posicionada en el Grupo J y podría asegurar anticipadamente la clasificación a la siguiente ronda.

Para lograrlo deberá vencer a Austria y esperar que Jordania no supere a Argelia en el otro partido de la zona. Si se combinan esos resultados, Argentina avanzará a los 16avos de final y además garantizará el primer puesto del grupo.

Esa situación le permitiría a Scaloni administrar cargas y rotar futbolistas en el último encuentro de la fase de grupos frente a Jordania, programado para el próximo 27 de junio en Dallas.

En caso de terminar como líder del Grupo J, Argentina enfrentará en los 16avos de final al segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita. Si finaliza segunda, se medirá con el ganador de esa zona.

Antes del partido, la delegación argentina viajará a Dallas y Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa junto a Enzo Fernández en el estadio AT&T, donde ultimará detalles para un compromiso que puede resultar decisivo en el camino mundialista.