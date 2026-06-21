Sostienen que José Luis Espert presentó un contrato falso para justificar US$200.000

La causa contra José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitara formalmente su indagatoria por presunto lavado de activos. La medida se fundamentó en la sospecha de que un contrato de servicios profesionales presentado por el ex diputado nacional para justificar el ingreso de US$200.000 a su cuenta bancaria habría sido falso.

Según la investigación judicial, Espert argumentó que los fondos provenían de una consultoría minera realizada para la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. Sin embargo, la fiscalía concluyó que la documentación presentada no reflejaría una actividad real y que habría sido utilizada para dar apariencia legal al origen del dinero.

El pedido de indagatoria también alcanzó al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., señalados por la confección de informes contables que habrían servido para respaldar la operatoria investigada.

Las inconsistencias detectadas por la fiscalía

De acuerdo con la acusación, la Justicia comprobó que Espert nunca viajó a Guatemala para prestar los servicios profesionales que declaró haber realizado. A ello se sumó otro elemento considerado relevante por los investigadores: las minas de la empresa contratante no se encontraban operativas en el período analizado.

Para el fiscal Domínguez, esas circunstancias constituyen indicios de que el contrato de consultoría fue una simulación destinada a justificar el ingreso de fondos cuyo origen se encuentra bajo sospecha.

La causa apunta a determinar si el dinero recibido tuvo relación con maniobras de lavado de activos vinculadas a operaciones internacionales.

La conexión con Federico Machado

Los investigadores sostienen que los fondos habrían provenido de cuentas relacionadas con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino que reconoció en Estados Unidos haber participado en actividades de lavado de dinero y que fue vinculado por la Justicia norteamericana con estructuras asociadas al narcotráfico.

La relación entre Machado y Espert ya había sido objeto de análisis judicial. Según la pesquisa, el empresario habría aportado apoyo económico y logístico a la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019.

Esa presunta vinculación es uno de los ejes centrales de la investigación que busca determinar el recorrido del dinero y establecer si existieron mecanismos para ocultar su origen.

Medidas patrimoniales y antecedentes

Antes del pedido de indagatoria, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades de Espert y de su esposa, María Mercedes González.

La medida cautelar tuvo como objetivo preservar el patrimonio mientras avanza la investigación y evitar eventuales modificaciones en la situación de los bienes alcanzados por la causa.

En paralelo, el expediente también recuerda los antecedentes de Machado. En abril de 2021 fue detenido por Interpol en Argentina a raíz de un pedido de extradición de Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia ratificó el proceso de extradición solicitado por las autoridades norteamericanas.