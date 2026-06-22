Una nueva masa de aire polar intensificará el frío y las heladas en gran parte del país

Luego del inicio oficial del invierno, las bajas temperaturas serán protagonistas durante gran parte de la semana. Una masa de aire frío ya instalada sobre el país recibirá un nuevo refuerzo, favoreciendo un descenso térmico que abarcará especialmente al centro y norte de Argentina.

Las temperaturas mínimas continuarán bajando día tras día y las heladas se convertirán en un fenómeno generalizado sobre amplios sectores del territorio nacional. La estabilidad atmosférica también dominará el panorama, limitando el desarrollo de precipitaciones a sectores muy puntuales.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene algunas alertas vigentes por tormentas en el noreste y por vientos intensos en sectores cordilleranos del noroeste, aunque ambos fenómenos tendrán un alcance reducido respecto al avance del aire frío.

El miércoles será el punto máximo de la ola de frío

Durante toda la semana se registrarán heladas en buena parte del país, pero el miércoles será la jornada más rigurosa desde el punto de vista térmico. Ese día se esperan las temperaturas mínimas más bajas del período, con heladas de moderada a fuerte intensidad sobre la región pampeana, Cuyo, el Litoral y gran parte del norte argentino.

El ingreso del nuevo pulso de aire polar reforzará las condiciones ya frías que predominan desde los últimos días, consolidando un ambiente muy estable y con escasa nubosidad. Estas condiciones favorecerán un fuerte enfriamiento durante las noches y primeras horas de la mañana.

Para el sector agropecuario, el riesgo estará centrado en la persistencia de varias jornadas consecutivas con heladas, situación que puede generar impactos sobre cultivos sensibles y actividades ganaderas, especialmente en aquellas zonas donde las temperaturas desciendan por debajo de los valores habituales para la época.

Las precipitaciones serán muy escasas durante esta semana. Solamente el extremo noreste argentino podrá registrar algunos eventos aislados sobre Misiones, Corrientes, sectores de Chaco y Formosa, con lluvias de débil a moderada intensidad y acumulados poco significativos en términos generales.

Pronóstico del tiempo en Paraná

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa una semana marcada por la estabilidad atmosférica, con ausencia de precipitaciones y un progresivo ascenso de las temperaturas máximas, según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes, la capital entrerriana registrará una temperatura máxima de 15 grados y una mínima de 6 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada y no se esperan lluvias.

Las condiciones se mantendrán similares el martes, cuando se prevé una mínima de 5 grados y una máxima de 12 grados. El cielo continuará con nubosidad variable y la probabilidad de precipitaciones será nula.

El miércoles se perfila como una de las jornadas más frías de la semana. El SMN pronosticó una mínima de apenas 4 grados y una máxima de 11 grados, con cielo parcialmente nublado y tiempo estable.

En tanto, el jueves podría registrarse la temperatura más baja del período, con una mínima de 3 grados durante la mañana. La máxima alcanzaría los 11 grados y el cielo permanecerá con escasa nubosidad.

Las condiciones secas favorecerán la presencia de heladas en zonas suburbanas y rurales cercanas a Paraná durante las primeras horas del día.

Ascenso térmico hacia el fin de semana

A partir del viernes comenzará un gradual aumento de las temperaturas. La máxima trepará hasta los 16 grados, mientras que la mínima se ubicará en 8 grados.

El sábado continuará la tendencia de mejora térmica, con valores que oscilarán entre los 8 y los 17 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

Para el domingo, el organismo nacional prevé una mínima de 8 grados y una máxima de 12 grados, aunque se destacará un incremento de la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Sin lluvias a la vista

De acuerdo con el pronóstico extendido, Paraná atravesará una semana completamente libre de precipitaciones. La combinación de aire frío y seco favorecerá mañanas muy frescas, pero con tardes más agradables y condiciones ideales para actividades al aire libre.