Suma de Voluntades advierte por el aumento de la demanda de asistencia durante los días más fríos

REDACCIÓN ELONCE
Suma de Voluntades continúa sosteniendo su trabajo solidario en Paraná y alertó sobre el incremento de la demanda de asistencia en el contexto de las bajas temperaturas. Actualmente, la organización entrega unas 400 porciones de comida en distintos puntos de la ciudad.
Suma de Voluntades volvió a poner en evidencia la importancia de la solidaridad comunitaria frente a las necesidades de las personas más vulnerables. Con la llegada de las bajas temperaturas, la organización incrementó sus esfuerzos para garantizar la asistencia alimentaria en diferentes sectores de Paraná, donde cientos de personas reciben diariamente un plato de comida caliente.
Desde la entidad explicaron que el frío genera una mayor necesidad de acompañamiento, aunque la demanda ya venía siendo elevada durante los meses anteriores. El trabajo diario es sostenido por decenas de voluntarios que destinan tiempo y recursos para preparar y distribuir alimentos en distintos puntos de la capital entrerriana.
Eugenia, una de las referentes de la organización, brindó detalles sobre la situación actual y destacó el compromiso de quienes colaboran de manera permanente. “La demanda con el frío aumentó un poco, pero no mucho más que en el verano. Son 400 porciones las que estamos entregando en tres lugares específicos: la Plaza 1º de mayo, en la plaza del Bombero y la Plaza Sáenz Peña”, expresó.
El esfuerzo de los voluntarios para sostener la ayuda
La referente remarcó que la tarea solidaria requiere una importante organización previa y un trabajo constante que va mucho más allá del momento de la entrega de las viandas. La búsqueda de recursos, la preparación de los alimentos y la coordinación de los equipos forman parte de una labor que se sostiene gracias al compromiso colectivo.
“Este trabajo es posible porque hay voluntarios que dan su tiempo, su esfuerzo y el trabajo no es solamente acá en la sede, sino que tenemos el trabajo de pedir donaciones. Todo esto es en base a donaciones, a veces se precocinan las cosas en la casa de algún voluntario y aquí se termina de armar toda la comida”, sostuvo.
Además, explicó que durante las jornadas más frías también se adaptan las entregas para ofrecer bebidas calientes. “Hoy, por ejemplo, no vamos a dar jugo y vamos a dar té negro azucarado y calentito”, comentó sobre una de las medidas implementadas para acompañar a quienes se acercan en busca de asistencia.
“Esto es puro corazón”
Al referirse al espíritu que impulsa la actividad solidaria, Eugenia destacó el compromiso de quienes participan en cada jornada. “Esto es puro corazón”, admitió sobre la labor que llevan adelante y afirmó que “hay gente desde las tres de la tarde que está preparando lo que va a salir en un rato porque el frío no ayuda a que las ollas calienten”.
La referente también destacó el valor humano que deja la experiencia de colaborar. “Es más lo que recibís que lo que te demanda tiempo esfuerzo y tiempo acá”, remarcó al referirse a los vínculos que se generan con quienes reciben la ayuda.
Finalmente, realizó una invitación abierta a quienes deseen sumarse a la iniciativa. “Invito a que nos acompañen y que experimenten porque esto escapa a las palabras posibles”, detalló, alentando a más personas a conocer desde adentro el trabajo de la organización.
La emoción de ayudar y el pedido de donaciones
Entre quienes colaboran desde hace años se encuentra Susana, una cocinera que forma parte de Suma de Voluntades desde hace más de una década. Su compromiso continúa intacto y cada semana participa activamente de la preparación de los alimentos.
“Todos los lunes vengo y pongo todo mi esfuerzo”, aseguró. Al explicar qué la motiva a sostener esta tarea solidaria, agregó: “Siento que me alivio, me da emoción ayudar en la gente en la calle”. En esta oportunidad, el menú preparado para la jornada fue un guiso de arroz con arvejas y carne de cerdo picada.
Por su parte, Agustina, otra de las voluntarias, destacó el clima de colaboración que se vive dentro de la organización. “Es muy lindo ver tanta movida y la buena voluntad que tienen todos”, sostuvo. Además, recordó que actualmente necesitan especialmente “alimentos no perecederos, fideos, arroz, puré de tomate, aceite. Todo es bienvenido”. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través de las redes sociales de la organización o acercarse a la sede ubicada en calle Bavio 367, en los horarios de 9 a 12 y de 17 a 20.