La Nación repartirá casi $2.000 millones entre los partidos políticos: cuánto recibirá cada fuerza en Entre Ríos

La Secretaría de Interior oficializó la distribución de aportes para el funcionamiento de los partidos políticos. En Entre Ríos, La Libertad Avanza recibirá más de $14 millones y encabezará el reparto entre las fuerzas de distrito.
La Secretaría de Interior del Ministerio del Interior de la Nación, oficializó la distribución del Fondo Partidario Permanente correspondiente al ejercicio 2026, mediante la Resolución 303/2026. La medida contempla el reparto de $1.994.986.579,76 entre los partidos políticos de todo el país para financiar su desenvolvimiento institucional.
Según establece la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, el 20 por ciento de los recursos se distribuye en partes iguales entre todas las agrupaciones reconocidas, mientras que el 80 por ciento restante se asigna de manera proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales.
La resolución también dispone que se descuenten de los montos asignados las deudas, multas y sanciones que pesen sobre las agrupaciones políticas, según la información suministrada por la Justicia Nacional Electoral.
Los montos asignados en Entre Ríos
De acuerdo con el anexo de la resolución, en Entre Ríos la fuerza que recibirá el mayor aporte será La Libertad Avanza, con un total de $14.090.241,05 para su funcionamiento institucional durante este año.
Muy por detrás aparecen otras agrupaciones provinciales y distritales. Nueva Izquierda percibirá $1.983.226,29, mientras que el Frente Grande recibirá $1.610.171,89.
En tanto, el Partido Libertario y el Movimiento Social Entrerriano obtendrán cada uno $1.443.390,62. Por su parte, el Frente Entrerriano Federal para el Trabajo, la Producción y la Justicia Social accederá a $884.694,71 y el Movimiento al Socialismo (MAS) recibirá $707.755,77.
Cómo se compone el fondo
La normativa detalla que el monto distribuido surge de partidas presupuestarias nacionales, remanentes de ejercicios anteriores, restituciones de fondos y sanciones económicas aplicadas a partidos políticos.
La Secretaría de Interior informó que para la distribución correspondiente a 2026 se tomaron en consideración los recursos presupuestados para el Fondo Partidario Permanente, los remanentes del ejercicio 2025 y las multas efectivizadas por incumplimientos a la legislación electoral.
Asimismo, se estableció el 4 de junio de 2026 como fecha de corte para considerar sanciones, multas y pérdidas de aportes dictadas por la Justicia Nacional Electoral. Los descuentos que se practiquen a los partidos por estos conceptos serán reintegrados al propio Fondo Partidario Permanente.
De esta manera, quedó formalizado el reparto de recursos públicos destinados al sostenimiento institucional de las fuerzas políticas, en un año sin elecciones nacionales pero con financiamiento garantizado para el funcionamiento de las estructuras partidarias reconocidas en todo el país.