Talleres se quedó con el primer punto de las semifinales ante Recreativo

La serie continuará este miércoles desde las 21:00 horas en el estadio de Recreativo, donde el local buscará igualar la llave y forzar un tercer partido, mientras que Talleres intentará cerrar la clasificación a la final.
Talleres derrotó este lunes a Recreativo por 85 a 81 en el estadio Raúl “Bibi” Gómez y se adelantó 1-0 en una de las semifinales del Torneo Apertura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet.
El conjunto local dominó gran parte del encuentro y llegó al último cuarto con una ventaja que parecía darle tranquilidad. Sin embargo, Recreativo reaccionó en el tramo final, elevó su intensidad defensiva y logró acercarse en el marcador, generando incertidumbre hasta los últimos segundos.
Pese a la remontada del visitante, Talleres logró sostener la diferencia en el cierre para quedarse con una importante victoria en el inicio de la serie.
La figura del partido fue Tobías Motura, quien lideró al Rojo con 25 puntos y terminó como máximo anotador del encuentro.
La serie continuará este miércoles desde las 21:00 horas en el estadio de Recreativo, donde el local buscará igualar la llave y forzar un tercer partido, mientras que Talleres intentará cerrar la clasificación a la final.
Por otra parte, este martes se pondrá en marcha la otra semifinal del certamen. Desde las 21:00 horas, Ciclista recibirá a Olimpia en el estadio Juan Baglietto por el primer juego de la serie, señaló la APB.