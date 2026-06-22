Se realizan reparaciones en escuela de Hernandarias con inversión de $38 millones

El Gobierno de Entre Ríos lleva adelante mejoras en la escuela N° 192 Las Malvinas, de Hernandarias, departamento Paraná. Trabajan en sanitarios, reparar sectores del comedor y corregir filtraciones en la cubierta del edificio.
El Gobierno de Entre Ríos lleva adelante mejoras en la escuela N° 192 Las Malvinas, de Hernandarias, departamento Paraná. La obra, que demandará una inversión de 38 millones de pesos, permitirá resolver problemas sanitarios, reparar sectores del comedor y corregir filtraciones en la cubierta del edificio.
Las intervenciones se realizan a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de funcionamiento y seguridad para la comunidad educativa. El establecimiento se encuentra ubicado sobre calle Santiago del Estero N° 207 y asisten 264 alumnos de los niveles inicial y primario.
La obra responde a una serie de problemáticas edilicias detectadas en distintos sectores, principalmente en los grupos sanitarios, el comedor y la cubierta de techos, constatadas por el equipo zonal de arquitectura de Paraná Campaña.
En ese marco, el ministro Hernán Jacob destacó la importancia de estas intervenciones de emergencia para fortalecer la infraestructura educativa de la provincia. "Este tipo de obras priorizan sectores de uso constante por parte de los alumnos y docentes, dando respuesta a problemas edilicios concretos que impactan directamente en el desarrollo de las actividades escolares". Y añadió: "Estas mejoras permitirán generar condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento del establecimiento para la educación de los chicos en un entorno de calidad".
La intervención contempla la renovación de las instalaciones sanitarias mediante la provisión de válvulas de limpieza para inodoros; nueva cañería de abastecimiento de agua desde la torre de tanques; nuevos tanques de reserva con su correspondiente colector; reemplazo de los piletones existentes por mesadas de granito, con sus bachas y griferías; y un nuevo revestimiento cerámico en los sectores sanitarios.
Asimismo, se realizarán tareas en el grupo sanitario del nivel inicial; se reparará el piso hundido del comedor; se colocará una nueva bacha; y se ejecutarán trabajos en la cubierta para eliminar filtraciones. La obra cuenta con una inversión provincial de 38 millones de pesos y un plazo de ejecución de 30 días corridos.