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Con una jornada comunitaria en Anacleto Medina, finalizó la campaña solidaria de abrigo

La iniciativa formó parte de las actividades conmemorativas por el Día de la Bandera y representó el cierre de una acción solidaria destinada a recolectar ropa de abrigo, frazadas y otros elementos para acompañar a vecinos y vecinas ante las bajas temperaturas.

23 de Junio de 2026
Campaña de abrigo.
Campaña de abrigo. Foto: Municipalidad de Paraná.

La iniciativa formó parte de las actividades conmemorativas por el Día de la Bandera y representó el cierre de una acción solidaria destinada a recolectar ropa de abrigo, frazadas y otros elementos para acompañar a vecinos y vecinas ante las bajas temperaturas.

La Municipalidad y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) realizaron una jornada recreativa en la plaza Juan José Valle, en barrio Anacleto Medina, para cerrar la campaña de abrigo impulsada durante las últimas semanas. Hubo juegos, actividades artísticas, música y una merienda compartida para niñas, niños y familias de la zona.

 

La iniciativa formó parte de las actividades conmemorativas por el Día de la Bandera y representó el cierre de una acción solidaria destinada a recolectar ropa de abrigo, frazadas y otros elementos para acompañar a vecinos y vecinas ante las bajas temperaturas.

 

Foto: Municipalidad de Paraná.
Foto: Municipalidad de Paraná.

 

El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Enrique Ríos, destacó el trabajo conjunto desarrollado entre el Estado municipal, la universidad y las organizaciones comunitarias. “Esta actividad se enmarca en una campaña solidaria impulsada por la FHAyCS que permitió reunir distintos elementos para acompañar a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad frente al frío. Fue posible gracias a la articulación con merenderos, comedores, comisiones vecinales y diversas organizaciones del territorio”, señaló.

 

Foto: Municipalidad de Paran&aacute;.
Foto: Municipalidad de Paraná.

 

Por su parte, el decano de la FHAyCS, Daniel Richar, valoró el acompañamiento municipal y remarcó la importancia de fortalecer los vínculos entre la universidad y la comunidad. “Este trabajo conjunto nos permite acercar propuestas vinculadas con la educación, la extensión y la investigación, atendiendo las necesidades concretas de nuestra ciudad”, expresó.

 

Foto: Municipalidad de Paran&aacute;.
Foto: Municipalidad de Paraná.

 

La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainela, sostuvo que la jornada fue una oportunidad para fortalecer lazos comunitarios y poner en valor el compromiso social de las instituciones. “Es una instancia muy significativa porque refleja una universidad abierta y comprometida con su comunidad, trabajando junto a organizaciones y vecinos”, afirmó.

 

 

Desde las organizaciones barriales también se resaltó el impacto de la campaña. Verónica Arquiel, integrante de un ropero comunitario del barrio, destacó la continuidad de la iniciativa y el espíritu solidario que la caracteriza. “Estos encuentros nos permiten compartir, colaborar y fortalecer la convivencia entre quienes formamos parte de la comunidad”, manifestó.

 

Foto: Municipalidad de Paran&aacute;.
Foto: Municipalidad de Paraná.

 

En tanto, Daniela Altamirano, representante del merendero Burbuja de Colores, celebró la convocatoria y el trabajo colectivo desarrollado durante la campaña. “Nos sumamos con mucha alegría porque sabemos que estas acciones ayudan a quienes más lo necesitan y generan un espacio de encuentro para todos”, concluyó.

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