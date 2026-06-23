Colectivo atropelló a varias personas que estaban en una parada y mató a una joven

El trágico hecho ocurrió este lunes a la tarde, en pleno centro de la ciudad de Mar del Plata. La víctima fatal tenía 18 años. Otras seis personas fueron hospitalizadas.c
Un colectivo del transporte urbano de Mar del Plata, se subió a la vereda y atropelló a varias personas que se encontraban en una parada en la rambla, sobre la costa de la ciudad.
El hecho ocurrió en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, a la altura del skatepark. Como consecuencia del violento impacto, una joven murió en el lugar y varias más resultaron heridas.
En principio, la primera versión que barajan los pesquisas indicaría que el ómnibus habría presentado un desperfecto en la dirección asistida o en el sistema de frenos. Como consecuencia de lo sucedido además de la joven fallecida varias personas, entre ellas un menor, sufrieron heridas de distinta consideración. Inclusive, seis de ellas debieron ser trasladadas de urgencia en diversas ambulancias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).
Conforme trascendió, todo ocurrió pasadas las 19, cuando el chofer de 30 años perdió el control del ómnibus de la línea 532 en circunstancias que son materia de investigación, y arrolló a varias personas que esperaban en la parada, debajo de la garita.
Además de los efectivos de la seccional primera y de la Policía Científica, también trabajaron en la zona dos dotaciones de bomberos, agentes del área de Tránsito Municipal, personal de Rescate del área de Defensa Civil y miembros de Prefectura Naval Argentina (PNA). El paso vehicular en sentido a La Perla fue interrumpido.
Durante el operativo, los agentes debieron realizar un operativo especial para extraer a los heridos, ya que algunos de ellos habían quedado atrapados debajo del colectivo. Inclusive, se utilizaron para ello máquinas cortafierros y distintas herramientas y elementos especiales.
Después de efectuado el rescate, seis personas fueron trasladadas al HIGA. Entre los pacientes que ingresaron al nosocomio, uno de ellos presenta un cuadro que reviste gravedad, señalaron las fuentes consultadas por este medio, por lo que se le realizan tratamientos de suma complejidad.
Desde el Ministerio de Salud bonaerense señalaron que los heridos son un adolescente de 15 años que sufrió traumatismos faciales y fractura de un miembro superior, y cinco mayores: un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; otra con fractura de cadera; una tercera con fractura de fémur; y una cuarta con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.
“Todos los pacientes reciben atención médica por parte de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología del hospital, que continúan evaluando su evolución clínica”, informaron desde la cartera provincial. Asimismo, adelantaron que a las 9.30 de este martes darán a conocer un nuevo parte de prensa con novedades de los cuadros de salud de las víctimas.
Si bien ahora deberán establecer los motivos de la falla del colectivo los peritajes de rigor ordenados por Vera Tapia, quien inició una expediente judicial caratulado “Homicidio culposos y Lesiones culposas” en el que será imputado el chofer -que permanece demorado-, hasta el momento trascendió extraoficialmente que un desperfecto en el sistema de frenos o la dirección asistida habría sido la causa del despiste fatal. (La Capital MDP)