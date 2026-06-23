Reorganizan el Ministerio de Economía con la fusión de áreas y una secretaría estratégica

El Gobierno de Entre Ríos dispuso mediante el Decreto Nº 1501 una modificación en la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Servicios Públicos. La medida unifica las Secretarías de Hacienda y de Presupuesto y Finanzas en un único organismo y crea la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con el objetivo de fortalecer la coordinación interna, optimizar recursos y mejorar la planificación financiera de la provincia.

Entre las modificaciones más relevantes, el Ejecutivo provincial resolvió fusionar la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Presupuesto y Finanzas en un único organismo denominado Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Finanzas, que asumirá la totalidad de las competencias que hasta ahora ejercían ambas dependencias.

Según los fundamentos del decreto, la integración permitirá unificar bajo una misma conducción la administración presupuestaria, financiera, crediticia y de tesorería, eliminando superposiciones y fortaleciendo la capacidad de planificación fiscal del Estado provincial.

Crean una nueva Secretaría de Asuntos Estratégicos

La norma también creó la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que dependerá directamente del ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas.

Entre sus principales funciones estarán la coordinación y evaluación de políticas estratégicas, el asesoramiento al ministerio en temas prioritarios de gestión, el seguimiento de programas transversales y el apoyo institucional para la implementación de políticas públicas.

Asimismo, tendrá a su cargo la supervisión institucional del Sistema Estadístico Provincial, la definición de lineamientos estratégicos para las contrataciones públicas y la conducción del Sistema Solidario de Entre Ríos (SISER), entre otras responsabilidades.

El Gobierno provincial sostuvo que la creación de esta área responde a la necesidad de contar con una estructura que centralice funciones estratégicas vinculadas a la generación de información, la coordinación interjurisdiccional y el seguimiento de políticas públicas.

Qué organismos pasarán a depender de la nueva área

De acuerdo con el decreto, pasarán a depender funcionalmente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos:

La Unidad Central de Contrataciones. La Dirección General de Estadística y Censos. La Dirección General del Sistema Solidario de Entre Ríos (SISER). La Dirección General de Relaciones Fiscales con Municipios. La Dirección General de Ajustes y Liquidaciones de Haberes.

La normativa aclara que estos organismos conservarán las competencias establecidas en las leyes y reglamentaciones vigentes, aunque adecuarán su dependencia jerárquica a la nueva estructura.

Por otra parte, el decreto faculta a la Oficina Provincial de Presupuesto, a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Economía y Servicios Públicos y a la Contaduría General de la Provincia a realizar las adecuaciones presupuestarias, financieras y contables necesarias para implementar los cambios.