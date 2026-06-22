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El Gobierno entrerriano adelantó el feriado por el Día del Trabajador Estatal

El Gobierno entrerriano confirmó que adelantó para el viernes 26 de junio, el feriado por el Día del Trabajador Estatal que se celebra cada 27 de junio.

22 de Junio de 2026
Estatales entrerrianos tendrán un fin de semana largo
Estatales entrerrianos tendrán un fin de semana largo

El Gobierno entrerriano confirmó que adelantó para el viernes 26 de junio, el feriado por el Día del Trabajador Estatal que se celebra cada 27 de junio.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso, mediante el Decreto N° 1793/2026, adelantar al viernes 26 de junio de 2026 el feriado correspondiente al Día del Trabajador Estatal.

 

La medida se enmarca en el reconocimiento a la labor de los trabajadores de la Administración Pública Provincial, cuya conmemoración tiene lugar el 27 de junio, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

 

En este sentido, el decreto establece que el beneficio alcanzará a la totalidad del personal de la Administración Pública Provincial. No obstante, se garantizará la prestación de los servicios esenciales a través de las guardias correspondientes, cuyo personal contará con el respectivo franco compensatorio.

 

La decisión tiene como objetivo “facilitar la organización del funcionamiento administrativo y, al mismo tiempo, poner en valor el compromiso cotidiano de quienes desempeñan funciones en el ámbito estatal”, mencionaron desde el Gobierno provincial.

 

Se confirmó cuándo será feriado por el Día del Trabajador Estatal en Entre Ríos by elonceweb

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