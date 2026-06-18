UPCN pidió trasladar el Día del Empleado Público para que no coincida con un sábado

La seccional Entre Ríos del gremio elevó una nota al Gobierno provincial para que la jornada no laborable por el Día del Empleado Público, que este año cae sábado, sea trasladada al viernes 26 o al lunes 29.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos solicitó al Gobierno provincial el traslado de la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público, que se conmemora cada 27 de junio y este año cae sábado.
A través de una nota formal, la organización gremial planteó que la fecha sea trasladada al viernes 26 o al lunes 29 de junio, con el objetivo de que la conmemoración mantenga el sentido con el que fue concebida y pueda ser efectivamente disfrutada por los trabajadores de la administración pública.
Desde UPCN recordaron que la fecha fue instituida mediante el Decreto Provincial N° 216/03 GOB, del 30 de diciembre de 2003, como un reconocimiento a la labor de los trabajadores estatales.
El planteo del gremio
En el escrito dirigido a las autoridades provinciales, el sindicato sostuvo que "consideramos que sería un gesto disponer el traslado de la jornada no laborable al viernes 26 de junio o al lunes 29 de junio, permitiendo así que la conmemoración adquiera el carácter reivindicativo con el que fue concebida".
Asimismo, señalaron que una decisión de esas características constituiría "un gesto significativo por parte del Gobierno Provincial, que sería ampliamente valorado por los trabajadores y trabajadoras del Estado".
La entidad gremial indicó además que existen antecedentes de medidas similares adoptadas por administraciones provinciales anteriores.
Antecedentes en Entre Ríos
Según recordó UPCN, mediante los decretos N° 2493/09 y N° 1912/15 se dispuso, de manera excepcional, el adelantamiento del feriado correspondiente al Día del Trabajador Estatal en esos años.
En ese sentido, el sindicato consideró que existen fundamentos para adoptar nuevamente una medida similar cuando la fecha coincide con una jornada no laborable para la mayoría de los empleados públicos.
La nota concluye con el pedido de una respuesta favorable por parte del Ejecutivo provincial, en la antesala de la celebración prevista para el próximo 27 de junio.