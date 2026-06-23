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Política Apertura de sobres de licitación pública

Vialidad Provincial adquirirá maquinaria por más de $12.000 millones: “Necesitamos ser más eficientes”

La Dirección Provincial de Vialidad avanzó con una nueva licitación para incorporar motoniveladoras, camiones y otros equipos destinados a las zonales de toda la provincia. Destacaron a Elonce la participación de 17 oferentes y la inversión con fondos propios.

23 de Junio de 2026
Vialidad invertirá más de $12.000 millones en maquinaria vial
Vialidad invertirá más de $12.000 millones en maquinaria vial Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Dirección Provincial de Vialidad avanzó con una nueva licitación para incorporar motoniveladoras, camiones y otros equipos destinados a las zonales de toda la provincia. Destacaron a Elonce la participación de 17 oferentes y la inversión con fondos propios.

La Dirección Provincial de Vialidad realizó este martes la apertura de sobres correspondiente a una nueva licitación destinada a la compra de maquinaria vial, en el marco de un plan de fortalecimiento del organismo que prevé inversiones superiores a los 12.000 millones de pesos durante este año.

 

El director provincial de Vialidad, Exequiel Donda, destacó la importancia del proceso y valoró el trabajo realizado por el personal del organismo para concretar la iniciativa. “Es un hecho trascendente para nosotros. Lo hemos estado esperando y trabajando muchísimo. También quiero destacar al personal de Vialidad, que hizo un esfuerzo enorme para llegar a este momento”, expresó.

Vialidad invertirá m&aacute;s de $12.000 millones en maquinaria vial (foto Elonce)
Vialidad invertirá más de $12.000 millones en maquinaria vial (foto Elonce)

La licitación abierta este martes contempla la adquisición de 18 motoniveladoras, una pala cargadora y una retroexcavadora, mientras que para este miércoles está prevista la apertura de sobres para la compra de camiones.

 

Equipamiento para las zonales

 

Donda explicó a Elonce que la maquinaria será distribuida entre las distintas zonales de la provincia con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y reducir los tiempos de inactividad generados por el desgaste de equipos antiguos.

 

“Necesitamos incorporar maquinaria nueva porque implica mayor eficiencia. Son máquinas que no se van a romper y que van a estar trabajando todos los días en los caminos”, sostuvo.

Vialidad Provincial adquirirá maquinaria por más de $12.000 millones

La inversión correspondiente a esta licitación ronda entre los 7.000 y 7.500 millones de pesos, mientras que el monto total destinado a la renovación del parque automotor y de maquinaria supera los 12.000 millones.

 

Según indicó el funcionario, los recursos provienen de fondos propios de Vialidad Provincial, principalmente del Impuesto Inmobiliario Rural y de la distribución del impuesto a los combustibles.

 

Participación de empresas y descentralización

 

La convocatoria nacional despertó el interés de 17 empresas de distintas provincias del país. “Nos sorprendió gratamente la participación. Es una muestra de confianza en la transparencia que estamos planteando en la institución”, remarcó Donda.

 

Además de la compra de maquinaria, Vialidad avanza con licitaciones para la provisión y transporte de ripio y broza, así como la adquisición de 44 alcantarillas para distintos puntos de la provincia.

Vialidad invertir&aacute; m&aacute;s de $12.000 millones en maquinaria vial (foto Elonce)
Vialidad invertirá más de $12.000 millones en maquinaria vial (foto Elonce)

Por otra parte, el titular del organismo adelantó que durante la próxima semana se firmarán convenios con comunas para descentralizar el mantenimiento de unos 2.000 kilómetros de caminos rurales.

 

“Hay que fortalecer Vialidad, pero también trabajar junto a los gobiernos locales y los consorcios. Necesitamos ser más eficientes para atender los más de 30.000 kilómetros de caminos que tiene Entre Ríos”, afirmó.

Temas:

Vialidad provincial maquinaria vial Caminos Rurales
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