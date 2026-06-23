Salió a festejar un gol de Argentina y recibió el impacto de una "bala perdida" en Santa Fe

El joven salió a la calle a festejar el segundo gol de la Selección Argentina cuando fue alcanzado por una bala perdida.
Un joven de 20 años resultó gravemente herido este lunes por la tarde al recibir un disparo de arma de fuego en el abdomen; el hecho se registró en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, en calle Gaboto al 4800, en el transcurso del partido de la Selección Argentina contra Austria.
Según el relato de su hermano, las detonaciones de arma de fuego en el barrio se escucharon en el lapso comprendido entre el segundo gol de la Selección nacional y el final del partido, publicó Aire de Santa Fe. Al salir a la calle tras realizar unas compras, el testigo encontró al joven tirado en el piso y ensangrentado, por lo que la principal sospecha apunta a que fue alcanzado por una "bala perdida" en medio de los festejos.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen en un remís particular. En el centro de salud, los médicos confirmaron que presentaba un impacto en el lado derecho del abdomen y lo derivaron de inmediato a quirófano debido a la gravedad del cuadro.
Las actuaciones iniciales quedaron a cargo de la Seccional 6ta. El fiscal en turno dispuso la intervención de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) para levantar rastros en la escena y esclarecer el suceso.