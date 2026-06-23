Secuestraron armas y marihuana tras allanamientos por un robo en Concordia

En horas de la noche del lunes, funcionarios de la Comisaría Cuarta de la Policía de Concordia, con la colaboración de distintas dependencias, llevaron adelante una serie de allanamientos en la zona norte de la ciudad en el marco de una investigación por un hurto denunciado recientemente por un vecino.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías local y se desarrollaron en varios domicilios vinculados a la causa. Durante los operativos, los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre .32 largo, un arma de aire comprimido modificada para disparar munición calibre .22, una caja con 17 cartuchos del mismo calibre, marihuana y otros elementos considerados de interés para el avance de la pesquisa.

Dos personas quedaron aprehendidas

Como resultado de los allanamientos, la Policía aprehendió a un hombre y una mujer, quienes quedaron supeditados a una causa por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de guerra.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes, mientras continúan las actuaciones para determinar su vinculación con el hecho investigado. Interviene la fiscal Julia Montangie.