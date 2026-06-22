Un hombre recibió dos disparos tras una pelea en barrio Capibá: el agresor continúa prófugo

Un herido de arma de fuego en Paraná y otro joven lesionado con arma blanca fueron protagonistas de dos intervenciones policiales registradas durante las últimas horas en distintos barrios de la capital entrerriana. Uno de los agresores permanece prófugo y otro fue detenido.
Un hombre terminó herido de arma de fuego en Paraná durante la madrugada de este lunes, luego de una discusión que escaló hasta convertirse en un violento ataque en el barrio Capibá. El episodio motivó un importante despliegue policial y actualmente es investigado por la Justicia, mientras continúan las tareas para localizar al presunto agresor.
Según informó Cecilia Galiano, segunda jefa de Operaciones de la Departamental Paraná, el hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana. La intervención comenzó cuando una mujer alertó a la Policía sobre la presencia de una persona lesionada en la zona. Inmediatamente, efectivos de la Comisaría Décimo Quinta se trasladaron al lugar para verificar la situación.
Al llegar, los uniformados entrevistaron a la denunciante y realizaron las primeras averiguaciones. De acuerdo con la información recolectada, dos hombres mayores de edad mantuvieron una fuerte discusión que derivó en un ataque con arma de fuego. Como resultado, uno de ellos sufrió lesiones provocadas por los disparos.
Dos disparos tras una disputa de larga data
La víctima resultó herida por dos impactos. Uno de los proyectiles ingresó en la pantorrilla izquierda, mientras que el segundo le produjo una lesión superficial al rozar la zona de la nuca. A pesar de la gravedad potencial del ataque, el hombre logró sobrevivir y fue asistido rápidamente por personal médico.
Tras recibir las primeras atenciones, el herido fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná, donde permaneció bajo observación. Fuentes policiales confirmaron posteriormente que las lesiones no comprometían órganos vitales y que recibió el alta médica luego de ser evaluado por los profesionales de salud.
Las tareas investigativas desarrolladas durante las horas posteriores permitieron establecer que tanto la víctima como el presunto autor del ataque residen en el barrio Capibá. Además, los investigadores determinaron que ambos mantenían conflictos previos desde hacía tiempo, situación que habría sido el detonante de la agresión armada.
El agresor continúa siendo buscado
A pesar de los procedimientos realizados por la Policía de Entre Ríos, hasta el momento no se logró localizar al sospechoso señalado como responsable de efectuar los disparos. Por este motivo, continúan las diligencias para reunir pruebas y obtener información que permita dar con su paradero.
Los investigadores analizan testimonios de vecinos y otras evidencias que puedan contribuir al esclarecimiento del caso. La hipótesis principal sostiene que la agresión fue consecuencia de diferencias personales acumuladas durante años entre ambos hombres.
Mientras avanza la investigación judicial, el episodio volvió a poner en evidencia situaciones de violencia interpersonal que suelen derivar en hechos de gravedad dentro de algunos sectores de la ciudad. La causa quedó bajo la órbita de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.
Otro violento episodio terminó con un detenido
En paralelo, durante la tarde se registró otro procedimiento policial en la zona de calles Los Talas y Virgen de Luján. El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 y tuvo como protagonista a un joven de 20 años que presentaba heridas de arma blanca.
De acuerdo con los datos aportados por la Departamental Paraná, el presunto autor de la agresión fue un vecino de 67 años. Tras la intervención policial, el hombre fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia para el avance de la causa.
Respecto al joven lesionado, las autoridades indicaron que sufrió heridas leves en la espalda. Luego de recibir atención médica y ser dado de alta cerca de las 18 horas, también fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales debido a que registraba restricciones de acercamiento vigentes relacionadas con el barrio San Jorge.