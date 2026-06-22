Detallaron cuáles son las principales causas de los accidentes de tránsito en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
La seguridad vial en Entre Ríos volvió a instalarse en el centro del debate tras la preocupación por el aumento de siniestros y víctimas fatales en rutas provinciales y nacionales. Autoridades policiales y especialistas remarcaron la necesidad de fortalecer controles, educación y concientización.
La seguridad vial en Entre Ríos atraviesa un momento de fuerte preocupación para las autoridades provinciales. En lo que va del año, la provincia registra 71 víctimas fatales por siniestros viales, de las cuales 48 ocurrieron sobre rutas nacionales y provinciales. Frente a este escenario, desde la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial y la División Educación Vial intensifican tanto los controles como las campañas de concientización destinadas especialmente a jóvenes conductores.
Durante una entrevista televisiva en el programa "GPS", de Elonce, el comisario Diego Pasarello, subjefe de Operaciones Viales, y Andrés Borghello, subjefe de la División Educación Vial, expusieron el complejo panorama que atraviesa la provincia y remarcaron la importancia de construir una responsabilidad colectiva en el tránsito.
Educación vial y jóvenes conductores
Uno de los principales ejes del trabajo preventivo está puesto en las escuelas secundarias. Allí, los especialistas desarrollan talleres dirigidos a adolescentes que se encuentran próximos a obtener su licencia de conducir y comenzar a circular de manera autónoma.
Borghello explicó que el desafío principal consiste en adaptar el mensaje a los códigos y formas de comunicación de los jóvenes. “Nosotros nos tratamos de adaptar, no tenemos esa pedagogía que se estudia como un profesor, pero tratamos de adaptarnos al lenguaje de ellos y hacer un taller bien dinámico”, sostuvo.
Además, remarcó que el impacto más fuerte se produce cuando los estudiantes toman conciencia de las consecuencias reales de un accidente de tránsito. “Es ahí donde ellos empiezan a entender que no es tan sencillo, que me la llevo de arriba y no pasa nada acá”, señaló el funcionario policial.
Las rutas más peligrosas de la provincia
Las estadísticas oficiales muestran que gran parte de los siniestros graves se producen en rutas donde las velocidades son más elevadas y las consecuencias suelen ser más severas. Según indicó Pasarello, la Ruta Nacional 14 aparece como uno de los corredores con mayor siniestralidad, especialmente en el tramo comprendido entre Ceibas y Chajarí.
También mencionó complicaciones importantes sobre la Ruta 18, particularmente entre Viale y Villaguay, además de algunos sectores cercanos a Jubileo y General Campos. A ello se suma la Ruta Nacional 127, otro de los corredores que concentra numerosos accidentes.
“Sabemos que cada vez que el escenario se vuelca tanto a rutas nacionales o provinciales, los conductores desarrollan otras velocidades y en consecuencia también esto implica mayores riesgos”, advirtió Pasarello.
El celular y las distracciones al volante
Otro de los temas centrales abordados durante la entrevista fue el uso del celular mientras se conduce. Las autoridades remarcaron que las distracciones representan actualmente una de las principales causas de siniestros viales. “El exceso de velocidad, el uso del celular que genera la distracción, la ceguera tensional, los adelantamientos indebidos, cruzar un semáforo en rojo y el consumo de alcohol”, enumeró Borghello.
En ese sentido, explicaron que Entre Ríos se encuentra adherida a la Ley Nacional de Tránsito y a sus modificaciones, incorporando nuevas herramientas tecnológicas y normativas destinadas a mejorar los controles.
Borghello también destacó cómo la evolución tecnológica modificó los hábitos de conducción y agregó: “Hoy ya los vehículos tienen dispositivos que podemos ir hablando manos libres, Bluetooth, podemos ver videos, un montón de cuestiones que ya está incorporada la tecnología”.
Denuncias ciudadanas y nuevas cámaras
Entre las nuevas medidas que comenzarán a implementarse en la provincia aparece la posibilidad de realizar denuncias ciudadanas mediante WhatsApp. El sistema permitirá que acompañantes o peatones registren maniobras peligrosas a través de fotografías o videos.
“Lo que tiene que haber es un contenido audiovisual, una imagen o una filmación que debe estar obviamente captada por una persona que no sea el conductor de un vehículo”, explicó Borghello al detallar el funcionamiento del sistema.
Las autoridades señalaron que el material deberá incluir datos precisos como patente, lugar, fecha y hora para permitir la correspondiente evaluación técnica y eventual aplicación de sanciones.
En paralelo, avanzan las instalaciones de nuevas cámaras de fiscalización en puntos estratégicos del área metropolitana de Paraná, particularmente en Oro Verde y la intersección de Ramírez y Don Bosco. Aunque todavía no se encuentran operativas para emitir multas, ya forman parte del nuevo esquema de control vial.
Tecnología, controles y conciencia social
Pasarello destacó que las herramientas tecnológicas no reemplazan el compromiso ciudadano, sino que complementan las tareas preventivas y operativas de la Policía Vial.
“Siempre hablamos que, para una construcción de una seguridad vial, necesitamos infraestructura, respuesta sanitaria y educación continua”, afirmó.
Asimismo, consideró que la presencia de cámaras y dispositivos de fiscalización genera un cambio inmediato en la conducta de los conductores. “El respeto y al cumplimiento de la norma y el temor a la sanción aumenta y, en consecuencia, el respeto cambia automáticamente”, sostuvo.
Finalmente, las autoridades insistieron en que la reducción de accidentes depende no solamente de mayores controles, sino también de una transformación cultural en la manera de circular y convivir en el espacio público. “La seguridad vial es una construcción social”, resumió Pasarello, al remarcar que cada decisión individual puede contribuir a evitar nuevas tragedias en las rutas entrerrianas.