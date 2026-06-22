 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial

Choque entre dos motos dejó una persona herida y hospitalizada en Parana

El accidente ocurrió en la intersección de avenida Don Bosco y calle Maya. Bomberos Voluntarios, personal del 107 y efectivos policiales asistieron a la persona lesionada.

22 de Junio de 2026
Choque de motos en Paraná.
Choque de motos en Paraná. Foto: (BVP).

El accidente ocurrió en la intersección de avenida Don Bosco y calle Maya. Bomberos Voluntarios, personal del 107 y efectivos policiales asistieron a la persona lesionada.

Choque entre motos dejó una persona herida y hospitalizada tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de avenida Don Bosco y calle Malla, en Paraná. Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para brindar asistencia a los involucrados.

 

Al arribar al sitio, los rescatistas constataron que una persona se encontraba tendida sobre la cinta asfáltica, por lo que comenzaron de inmediato las tareas de primeros auxilios junto a personal del móvil 935 del Sistema de Emergencias Sanitarias 107.

La intervención permitió estabilizar al lesionado mientras se evaluaba su estado de salud.

 

Asistencia y traslado

 

Posteriormente, la persona herida fue trasladada al Hospital San Martín para recibir una atención médica más completa y realizar los estudios correspondientes.

En el lugar también trabajó personal policial de la comisaría con jurisdicción en la zona, que llevó adelante las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro vial.

 

Las autoridades continuaban con las diligencias para establecer la mecánica del choque entre los dos motovehículos involucrados.

 

Temas:

Choque accidente de tránsito siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso