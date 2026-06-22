Choque entre dos motos dejó una persona herida y hospitalizada en Parana

El accidente ocurrió en la intersección de avenida Don Bosco y calle Maya. Bomberos Voluntarios, personal del 107 y efectivos policiales asistieron a la persona lesionada.
Choque entre motos dejó una persona herida y hospitalizada tras un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de avenida Don Bosco y calle Malla, en Paraná. Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios acudió al lugar para brindar asistencia a los involucrados.
Al arribar al sitio, los rescatistas constataron que una persona se encontraba tendida sobre la cinta asfáltica, por lo que comenzaron de inmediato las tareas de primeros auxilios junto a personal del móvil 935 del Sistema de Emergencias Sanitarias 107.
La intervención permitió estabilizar al lesionado mientras se evaluaba su estado de salud.
Asistencia y traslado
Posteriormente, la persona herida fue trasladada al Hospital San Martín para recibir una atención médica más completa y realizar los estudios correspondientes.
En el lugar también trabajó personal policial de la comisaría con jurisdicción en la zona, que llevó adelante las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro vial.
Las autoridades continuaban con las diligencias para establecer la mecánica del choque entre los dos motovehículos involucrados.