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Policiales Intervención policial en Federal

Herido tras una pelea dañó un patrullero y terminó internado en Federal

Un hombre con una lesión sangrante en la cabeza fue asistido por la Policía en barrio Defensores del Sur. Mientras aguardaba atención médica, reaccionó de manera agresiva y provocó daños en un móvil policial.

22 de Junio de 2026
Herido tras una pelea dañó un patrullero en Federal.
Herido tras una pelea dañó un patrullero en Federal. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre con una lesión sangrante en la cabeza fue asistido por la Policía en barrio Defensores del Sur. Mientras aguardaba atención médica, reaccionó de manera agresiva y provocó daños en un móvil policial.

Herido tras una pelea dañó un patrullero y terminó internado, luego de un incidente ocurrido durante la tarde de este lunes en barrio Defensores del Sur, en la ciudad de Federal. El hombre, mayor de edad, solicitó ayuda a efectivos policiales que realizaban tareas de prevención en la zona.

 

Según se informó, la persona presentaba una lesión sangrante en el rostro y se encontraba en un estado de evidente exaltación. Mientras aguardaba la llegada de una ambulancia para recibir asistencia médica, adoptó una actitud hostil hacia los uniformados. En ese contexto, comenzó a propinar patadas contra un patrullero, provocando abolladuras en la carrocería del móvil policial.

 

Diagnóstico y actuaciones

 

Posteriormente, el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde fue examinado por profesionales de la salud. Los médicos diagnosticaron una herida punzante sangrante en el cuero cabelludo, aunque determinaron que no revestía riesgo de vida.

Tras la evaluación médica, quedó internado en observación para un seguimiento de su evolución.

 

Durante la intervención, los efectivos lograron establecer que la lesión había sido ocasionada durante una pelea con otro sujeto, quien presuntamente lo golpeó en la cabeza con un elemento cortante. La víctima aportó la identidad del agresor.

 

Las actuaciones fueron informadas al Ministerio Público Fiscal, que dispuso la apertura de un legajo procesal penal para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes en el hecho.

Temas:

Federal herido patrullero
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