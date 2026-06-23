Detuvieron a un hombre y secuestraron un arma tras ataque a disparos en barrio Capibá

Detuvieron a un hombre por una tentativa de homicidio en Paraná.

Detuvieron a un hombre por una tentativa de homicidio luego de una serie de allanamientos realizados en barrio Juan Pablo II, de Paraná, en el marco de la investigación por un ataque a balazos ocurrido durante la madrugada del lunes en barrio Capibá.

Como resultado de los procedimientos, la Policía secuestró un arma de fuego calibre .22 con almacén cargador y puso a disposición de la Justicia a un sospechoso de 30 años, se confirmó a Elonce.

El hecho se registró alrededor de las 4.30, cuando una mujer alertó a la Policía sobre la presencia de una persona herida en la zona. A raíz del llamado, efectivos de la Comisaría Décimo Quinta acudieron al lugar para verificar la situación y brindar asistencia.

Según había informado a Elonce, la segunda jefa de Operaciones de la Departamental Paraná, Cecilia Galiano, las primeras averiguaciones permitieron establecer que dos hombres mayores de edad habían mantenido una fuerte discusión que derivó en un ataque con arma de fuego. Como consecuencia, uno de ellos recibió dos impactos de bala.

La víctima recibió dos disparos

De acuerdo con la información oficial, uno de los proyectiles impactó en la pantorrilla izquierda de la víctima, mientras que el otro rozó la zona de la nuca, provocándole una lesión superficial. Pese a la gravedad potencial del episodio, el hombre fue asistido de inmediato.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital San Martín, donde permaneció bajo observación médica. Fuentes policiales indicaron que las heridas no comprometieron órganos vitales y que, tras ser evaluado por los profesionales de salud, recibió el alta médica.

Las tareas investigativas realizadas durante las horas posteriores permitieron determinar que tanto la víctima como el presunto agresor residían en barrio Capibá, se indicó a Elonce. Asimismo, los investigadores establecieron que ambos mantenían conflictos de larga data, situación que habría desencadenado la agresión armada.

Allanamientos y detención

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia ordenó una serie de procedimientos que fueron concretados en barrio Juan Pablo II. En total, se realizaron tres allanamientos simultáneos en busca de pruebas vinculadas al ataque.

Como resultado de los operativos, los efectivos detuvieron a un hombre de 30 años señalado como presunto autor de los disparos, indicaron fuentes policiales a Elonce. Además, secuestraron un arma calibre .22 con almacén cargador, elemento que será sometido a las pericias correspondientes para determinar si fue utilizado durante el hecho investigado.

La causa quedó caratulada como supuesto delito de tentativa de homicidio y continúa bajo investigación judicial. Los investigadores analizan testimonios de vecinos y otras evidencias recolectadas para reconstruir con precisión la secuencia del ataque y esclarecer completamente las circunstancias en las que se produjo el violento episodio que conmocionó a los habitantes de barrio Capibá.