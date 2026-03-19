Se cumple un mes de la trágica muerte de Patricia y Kiara: "Se las extraña todos los días"

Familiares de Patricia y Kiara realizaron una misa para recordarlas a un mes de la tragedia

Este jueves se cumple un mes de la tragedia que marcó a la familia Mena y Barrios y a toda Paraná. El 19 de febrero Patricia Mena y Kiara Barrios, madre e hija, desaparecieron en medio del temporal cuando su vivienda se hundió y desplazó, en calle Blas Parera, entre Churruarín y Almirante Brown.

En ese sentido, familiares realizan una misa en la parroquia Santa Rafaela del Sagrado Corazón de Jesús, en honor al eterno descanso de ambas mujeres. Elonce se trasladó hasta allí y dialogó con los familiares.

Miguel Barrios, esposo de Patricia y padre de Kiara

Carolina, hermana de Patricia y tía de Kiara, señaló que “lo están acompañando” en este duro momento. “Hace un mes de la partida de mi hermana y mi sobrina, sabemos que es muy doloroso. Este dolor nos ha unido más. Para algunos todavía es muy chocante pero todos tienen un duelo diferente y hay que respetarlo”, refirió.

Asimismo, reconoció que cada vez que llueve “les agarra pánico”. Sin embargo, señaló: “Sabemos que Patricia y Kiara están en un lugar muy bonito, muy lindo, que de arriba nos están acompañando en todo momento y que tenemos que continuar, mantener la unión de los hermanos”.

“Todos los hermanos están presentes, se vio y se ve la unión”, enfatizó. En este sentido, expresó su apoyo al marido y padre de las víctimas y sostuvo: “Él sabe que no está solo”.

Carolina recordó el momento de la desesperada búsqueda de su hermana y de su sobrina agradeció al jefe de la policía de Entre Ríos, Claudio González, por “la confianza, el aliento y la contención” brindados durante la tragedia.

“Primero nos sentimos muy solos y apareció él, parecía que estaba guiado”, dijo sobre la actitud del funcionario.

Priscila, sobrina de Patricia, señaló ante Elonce que recibieron la imagen de la Virgen y un rosario por parte de una mamá que, en otra oportunidad, buscó desesperadamente a su hijo por 34 días “y la Virgen la ayudó”.

"Patricia era muy compañera", dijo su esposo

A su vez, Miguel Barrios, el padre de Kiara y el marido de Patricia sumó: “A las pocas horas que le pusimos una vela a la virgencita, encontramos a mi mujer.

También me dio un rosario y me dijo que la íbamos a encontrar. Eso fue a las seis de la tarde y a las siete la encontramos”.

Asimismo, el hombre reconoció que el día a día “es complicado porque se extraña mucho” a sus familiares. Patricia, describió su esposo, “era incomparable, muy compañera, preguntaba por todos. Se nota la ausencia de ella, de mi hija, se llora todos los días”.

Buscan herederos de la vivienda donde la familia fue reubicada

Acerca de lo que necesita la familia, Barrios señaló que el foco está en “solucionar el tema de la vivienda”. “Estamos en el barrio municipal por la escuela de los chicos. La gente nos ayuda mucho. Queríamos saber si la casa tiene algún dueño, porque la señora falleció y hay que ver si tiene algún heredero, dar con el contacto para poder quedarnos ahí, la municipalidad también quiere hablar con los dueños”, precisó.

Miguel Barrios, esposo de Patricia y padre de Kiara

Con evidente dolor, el hombre agregó: “Llegamos a un acuerdo provisorio pero habría un heredero. La casa estaba en desuso hace 10 años, se deben impuestos.

Si hay algún dueño que se acerque, queremos hablar. Esta noche nos acostamos dormir y mañana no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Queremos que todo se termine para mí y para mis hijos”.

Según relató el propio Barrios, aún no puede regresar a trabajar ya que uno de sus hijos permanece internado en el hospital y debe ocuparse de otra de sus hijas, que asiste a la escuela.

Priscila agregó que la familia “se siente cómoda” en la casa que les otorgaron provisoriamente y que desean permanecer allí, por ello la urgencia de contactarse con el propietario del inmueble ubicado en inmediaciones de Batalla de Cepeda y Churruarín.

La familia relató que cuenta con asistencia psicológica. “Estamos bien, como se puede”, dijo Barrios y renovó el agradecimiento para con la policía, los bomberos y los rescatistas. “Gracias a todos los que estuvieron desde un principio, a la gente que nos ayudó con ropa, comestibles”, señaló.