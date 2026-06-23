 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Asistencia alimentaria en Paraná

Extienden la entrega de nuevas tarjetas para beneficiarios del programa de Riesgo Social

La reposición de plásticos continuará durante las próximas semanas en la Dirección de Políticas Alimentarias, supo Elonce. Está destinada a beneficiarios con tarjetas vencidas y también alcanza a programas complementarios como Celiaquía.

23 de Junio de 2026
Continúa la reposición de tarjetas sociales en Paraná
Continúa la reposición de tarjetas sociales en Paraná Foto: archivo Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La reposición de plásticos continuará durante las próximas semanas en la Dirección de Políticas Alimentarias, supo Elonce. Está destinada a beneficiarios con tarjetas vencidas y también alcanza a programas complementarios como Celiaquía.

La reposición de tarjetas sociales del programa provincial de Riesgo Social continuará durante las próximas semanas en Paraná. Así lo confirmó a Elonce el director provincial de Políticas Alimentarias, Pablo Alasino, quien indicó que el operativo está destinado a beneficiarios que poseen plásticos vencidos y necesitan renovarlos para continuar percibiendo la asistencia alimentaria provincial.

 

El funcionario explicó que la entrega comenzó días atrás y se extenderá durante toda esta semana, la próxima y los primeros días del mes de julio. El trámite se realiza en la sede de la Dirección de Políticas Alimentarias, ubicada en calle Salta 563, de lunes a viernes entre las 8 y las 12.

“Quienes tengan la tarjeta vencida deben acercarse con el documento, el plástico vencido y, en lo posible, una fotocopia del DNI para agilizar el trámite”, señaló Alasino.

 

Beneficiarios y programas complementarios

 

El programa de Riesgo Social está destinado a personas en situación de vulnerabilidad social que reciben la tarjeta social, una asistencia económica provincial que permite adquirir alimentos en supermercados, almacenes y comercios de cercanía.

 

Alasino explicó a Elonce que la renovación responde a la necesidad de actualizar los plásticos que ya cumplieron su período de vigencia. “Era necesario renovar las tarjetas que tenían cierta antigüedad y estaban vencidas. Lo coordinamos junto a Sidecreer, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de beneficiarios que hay en Paraná”, sostuvo.

Extienden la entrega de nuevas tarjetas de riesgo social para beneficiarios

Además, recordó que existen programas complementarios destinados a personas con celiaquía y a adultos mayores en situación de vulnerabilidad social y bajo peso o riesgo de bajo peso.

 

Montos y cantidad de beneficiarios

 

Según detalló a Elonce el director de Políticas Alimentarias, el monto correspondiente a la tarjeta de Riesgo Social es actualmente de 21.600 pesos. A ello se suman otros beneficios específicos.

 

“En el caso del programa para personas con celiaquía, el aporte alcanza los 49.860 pesos, mientras que existe un complemento de 8.000 pesos para otros grupos beneficiarios”, indicó.

Contin&uacute;a la reposici&oacute;n de tarjetas de riesgo social en Paran&aacute; (archivo Elonce)
Continúa la reposición de tarjetas de riesgo social en Paraná (archivo Elonce)

El funcionario precisó que en toda la provincia existen cerca de 23.000 beneficiarios del programa y destacó que la única incompatibilidad vigente es con la Tarjeta Alimentar.

 

Cronograma de entrega

 

La entrega de los nuevos plásticos se realiza de acuerdo con la inicial del apellido de los beneficiarios.

 

Los apellidos comprendidos entre A y C podrán realizar el trámite desde el 22 al 29 de junio; de D a G entre el 23 al 30 de junio; de H a O entre el 24 de junio y 1 de julio; de P a R entre el 25 de junio y 2 de julio; y de S a Z entre el 26 de junio y 3 de julio.

 

Alasino aclaró que, debido al feriado provincial dispuesto para el viernes 26 por el Día del Trabajador Estatal, se realizaron ajustes en el cronograma para garantizar que todos los beneficiarios puedan completar el trámite. “A quienes les corresponde el viernes, podrán hacer el trámite en el viernes de la semana próxima”, aclaró.

 

“Calculamos que en cinco o diez minutos la persona ya se retira con su nueva tarjeta”, concluyó.

Temas:

asistencia alimentaria tarjetas sociales políticas alimentarias
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso