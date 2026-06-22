Uno de cada dos paranaenses utiliza Mi Paraná para trámites y gestiones de servicios municipales

Actualmente, cuenta con más de 160 mil usuarios registrados, lo que significa que uno de cada dos paranaenses ya utiliza la herramienta para gestionar trámites y servicios de manera digital.
La plataforma digital Mi Paraná continúa consolidándose como el principal canal de vinculación entre la Municipalidad y la ciudadanía. Actualmente cuenta con más de 160 mil usuarios registrados, lo que significa que uno de cada dos paranaenses ya utiliza la herramienta para gestionar trámites y servicios de manera digital.
En funcionamiento desde hace más de cinco años, el portal permite realizar consultas, acceder a servicios y completar gestiones de forma simple, segura y desde cualquier dispositivo, evitando traslados y optimizando tiempos.
Proceso de modernización
"Mi Paraná es una de las herramientas más representativas del proceso de modernización que impulsamos desde la gestión de la intendenta Rosario Romero. Detrás de cada servicio incorporado hay una decisión política orientada a simplificar la relación de los vecinos con el Estado, reducir tiempos, eliminar trámites presenciales innecesarios y brindar respuestas más ágiles y transparentes", destacó el jefe de Gabinete, Santiago Halle.
Y agregó: "La cantidad de usuarios registrados reflejan la confianza de la ciudadanía en una plataforma que seguimos desarrollando de manera permanente, incorporando nuevas funcionalidades y servicios para construir un Municipio más cercano, eficiente e inteligente".
El crecimiento de la plataforma refleja una adopción sostenida por parte de la comunidad. Entre abril de 2025 y marzo de 2026 se sumaron 23.822 nuevos usuarios, con un promedio de 65 registros diarios. A su vez, se registran entre 2.500 y 3.000 accesos diarios a los distintos servicios disponibles, lo que evidencia un uso frecuente y creciente de la herramienta.
Herramienta estratégica
Mi Paraná forma parte de la estrategia de modernización impulsada por la Municipalidad para construir un Estado más simple, inteligente y eficiente, facilitando el acceso a los servicios públicos y mejorando la experiencia de quienes interactúan con la administración local.
Actualmente, la plataforma reúne prestaciones vinculadas a consulta de expedientes, tributos, turnos, habilitaciones, beneficios estudiantiles, registros municipales y otras gestiones que se incorporan de manera permanente para ampliar la oferta de servicios digitales.
Con más de la mitad de la población de la ciudad registrada, Mi Paraná se posiciona como una herramienta estratégica para fortalecer la cercanía entre el Municipio y los vecinos, promoviendo una gestión pública moderna, transparente y accesible.