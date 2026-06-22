 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

El Concejo Deliberante de Paraná llevará adelante su octava sesión ordinaria 2026

En los fundamentos del proyecto se explica que la propuesta busca generar una herramienta de consolidación de una Administración Pública "más moderna, transparente, eficiente, segura y cercana a la ciudadanía".

22 de Junio de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: HCD Paraná.

En los fundamentos del proyecto se explica que la propuesta busca generar una herramienta de consolidación de una Administración Pública "más moderna, transparente, eficiente, segura y cercana a la ciudadanía".

El Concejo Deliberante de Paraná llevará adelante su octava sesión ordinaria 2026. Durante el plenario, que se realizará este martes 23 de junio a partir de las 9, se someterá a votación de los ediles el dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal que propicia en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el Sistema de Tramitación Digital Inteligente (TDI) como medio oficial de tramitación de expedientes administrativos. La sesión se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube cdparana.

 

 

En los fundamentos del proyecto se explica que la propuesta busca generar una herramienta de consolidación de una Administración Pública "más moderna, transparente, eficiente, segura y cercana a la ciudadanía".

 

Entre otras iniciativas, se tratará el dictamen de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, modificando el artículo 16° de la ordenanza 9513, referente a la cuenta específica para la Radio Municipal "Costa Paraná", con la finalidad de dotar a este medio de comunicación de mayores recursos propios para seguir mejorando su funcionamiento y objetivos.

Temas:

Concejo Deliberante de Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso