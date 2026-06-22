El Concejo Deliberante de Paraná llevará adelante su octava sesión ordinaria 2026. Durante el plenario, que se realizará este martes 23 de junio a partir de las 9, se someterá a votación de los ediles el dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal que propicia en el ámbito de la Municipalidad de Paraná el Sistema de Tramitación Digital Inteligente (TDI) como medio oficial de tramitación de expedientes administrativos. La sesión se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube cdparana.

En los fundamentos del proyecto se explica que la propuesta busca generar una herramienta de consolidación de una Administración Pública "más moderna, transparente, eficiente, segura y cercana a la ciudadanía".

Entre otras iniciativas, se tratará el dictamen de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, modificando el artículo 16° de la ordenanza 9513, referente a la cuenta específica para la Radio Municipal "Costa Paraná", con la finalidad de dotar a este medio de comunicación de mayores recursos propios para seguir mejorando su funcionamiento y objetivos.