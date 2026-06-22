La obra responde a la alta circulación en la intersección de las avenidas Zanni y Newbery y era un pedido realizado por vecinos de la zona. Se busca mejorar la transitabilidad de peatones y vehículos.
La Municipalidad interviene en mejoras de seguridad y accesibilidad vial. Los trabajos consisten en la construcción de una dársena de estacionamiento sobre el cordón Sur de Newbery, rampa y vereda. La obra responde a la alta circulación en la intersección de las avenidas Zanni y Newbery y era un pedido realizado por vecinos de la zona. Se busca mejorar la transitabilidad de peatones y vehículos.
“Es una obra de accesibilidad en un sector donde tenemos avenidas importantes, con movilidad de vehículos y de peatones. La construcción de estas estructuras permite mayor seguridad a los transeúntes y garantiza la transitabilidad de personas con movilidad reducida”, señaló el secretario de secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
Dársena y rampa
Concretamente, se trata de la construcción de una dársena de estacionamiento sobre el cordón Sur de Newbery, que quedó delimitada por un muro de contención de hormigón armado. Se realizó la ejecución de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida por un desnivel de 1.40 mts. entre el cordón y la línea municipal paralela al mismo.
También se construyó una vereda de hormigón peinado desde la ochava hasta el extremo Este de la dársena de estacionamiento, comunicando el sector con el cordón en el extremo Este. Las rampas llevan una baranda metálica en ambos lados.
Más intervenciones
Loréfice informó que se realizan trabajos en distintos puntos de la ciudad como el barrio Mosconi, en diversas plazas y barrios, y además se comenzará prontamente en Puerto Viejo. “Entendemos que la accesibilidad tiene que ser universal en todos los puntos de la ciudad donde podemos intervenir. La demanda es alta pero a medida que disponemos de recursos estamos interviniendo en toda la ciudad con recursos 100% paranaenses”, comentó.