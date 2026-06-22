Mundial 2026: los partidos se juegan este lunes además de Argentina-Austria

La segunda fecha de la fase de grupos tendrá este lunes cuatro encuentros. Francia buscará asegurar su clasificación frente a Irak, Noruega enfrentará a Senegal y Jordania se medirá con Argelia.
El Mundial 2026 tendrá este lunes una jornada con cuatro partidos por la segunda fecha de la fase de grupos. Además del encuentro entre la Selección Argentina y Austria, que se jugará desde las 14 en Dallas, habrá actividad en los Grupos I y J con duelos importantes para la clasificación a los dieciseisavos de final.
La acción continuará desde las 18 con Francia e Irak, mientras que a las 21 será el turno de Noruega ante Senegal. La jornada se cerrará a la medianoche de Argentina con el partido entre Jordania y Argelia, los otros dos integrantes del Grupo J.
Los resultados de esta fecha pueden comenzar a definir el panorama de varias zonas, ya que algunos seleccionados podrían asegurar su continuidad en el torneo y otros quedar comprometidos de cara a la tercera y última jornada.
Francia busca avanzar ante Irak
Francia enfrentará a Irak desde las 18 en el Philadelphia Stadium, por la segunda fecha del Grupo I. El conjunto europeo comenzó el Mundial con una victoria 3-1 frente a Senegal, en un partido en el que Kylian Mbappé marcó dos goles.
Con un nuevo triunfo, el seleccionado francés podría quedar cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Irak, en cambio, llega luego de caer 4-1 ante Noruega y necesita sumar para sostener sus posibilidades en la zona.
El partido podrá verse a través de DirecTV y enfrentará a dos equipos con necesidades distintas: Francia buscará ratificar su buen inicio, mientras que Irak intentará recuperarse tras la derrota en el debut.
Noruega-Senegal y el cierre del Grupo J
A las 21, Noruega se medirá con Senegal en el New York / New Jersey Stadium. El seleccionado nórdico llega como líder del Grupo I luego de la goleada 4-1 sobre Irak, con dos tantos de Erling Haaland.
Senegal, por su parte, cayó 3-1 frente a Francia en su primera presentación y deberá obtener un buen resultado para mantenerse con chances de clasificación. El encuentro será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play.
El cierre de la jornada del Mundial 2026 será a las 00 del martes, cuando Jordania enfrente a Argelia. Ambos equipos perdieron en la primera fecha y buscarán sumar sus primeros puntos para no quedar condicionados antes de la última jornada del Grupo J.