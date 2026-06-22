Mundial 2026: los partidos se juegan este lunes además de Argentina-Austria

El Mundial 2026 tendrá este lunes una jornada con cuatro partidos por la segunda fecha de la fase de grupos. Además del encuentro entre la Selección Argentina y Austria, que se jugará desde las 14 en Dallas, habrá actividad en los Grupos I y J con duelos importantes para la clasificación a los dieciseisavos de final.

La acción continuará desde las 18 con Francia e Irak, mientras que a las 21 será el turno de Noruega ante Senegal. La jornada se cerrará a la medianoche de Argentina con el partido entre Jordania y Argelia, los otros dos integrantes del Grupo J.

Los resultados de esta fecha pueden comenzar a definir el panorama de varias zonas, ya que algunos seleccionados podrían asegurar su continuidad en el torneo y otros quedar comprometidos de cara a la tercera y última jornada.

Francia busca avanzar ante Irak

Francia enfrentará a Irak desde las 18 en el Philadelphia Stadium, por la segunda fecha del Grupo I. El conjunto europeo comenzó el Mundial con una victoria 3-1 frente a Senegal, en un partido en el que Kylian Mbappé marcó dos goles.

Con un nuevo triunfo, el seleccionado francés podría quedar cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final. Irak, en cambio, llega luego de caer 4-1 ante Noruega y necesita sumar para sostener sus posibilidades en la zona.

Selección de Francia.

El partido podrá verse a través de DirecTV y enfrentará a dos equipos con necesidades distintas: Francia buscará ratificar su buen inicio, mientras que Irak intentará recuperarse tras la derrota en el debut.

Noruega-Senegal y el cierre del Grupo J

A las 21, Noruega se medirá con Senegal en el New York / New Jersey Stadium. El seleccionado nórdico llega como líder del Grupo I luego de la goleada 4-1 sobre Irak, con dos tantos de Erling Haaland.

Erling Haaland

Senegal, por su parte, cayó 3-1 frente a Francia en su primera presentación y deberá obtener un buen resultado para mantenerse con chances de clasificación. El encuentro será transmitido por TyC Sports y TyC Sports Play.

El cierre de la jornada del Mundial 2026 será a las 00 del martes, cuando Jordania enfrente a Argelia. Ambos equipos perdieron en la primera fecha y buscarán sumar sus primeros puntos para no quedar condicionados antes de la última jornada del Grupo J.