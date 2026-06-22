Hallaron un auto abandonado en Ruta 168 y buscan a su propietario que sería de Paraná

Un amplio operativo de búsqueda continúa este lunes en la Ruta 168, a la altura del puente sobre el río Colastiné, luego de que un automóvil fuera encontrado abandonado sobre la calzada durante la noche del domingo. Las tareas apuntan a localizar al propietario del vehículo, quien sería oriundo de Paraná.

El rodado, un Volkswagen Gol Trend gris, fue detectado en el carril lento con dirección hacia la capital entrerriana. Su presencia sobre el puente generó llamados de automovilistas al 911, debido a que se encontraba detenido en un sector de alto tránsito del corredor vial que une Santa Fe con Entre Ríos.

Con el paso de las horas, el procedimiento sumó la intervención de Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, efectivos policiales y personal de la Sección Canes. El vehículo fue retirado del lugar, aunque el operativo se mantuvo en las inmediaciones del río.

Buscan indicios en el río Colastiné

La búsqueda se concentra tanto en la zona costera como en el cauce del río Colastiné. Prefectura desplegó embarcaciones y buzos tácticos, mientras que los perros rastreadores recorren distintos sectores para obtener elementos que permitan orientar las tareas.

Desde Uno Santa Fe aseguraron que el dueño del auto sería un joven de Paraná que se encontraba sola al momento del hecho. También señalaron que la familia ya fue notificada sobre la situación.

Por el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre las circunstancias en las que el Volkswagen Gol Trend quedó detenido sobre el puente. Tampoco se informaron hipótesis oficiales respecto del paradero de la persona buscada.

El operativo continúa en la Ruta 168

Las condiciones del río representan una dificultad adicional para el despliegue, debido al fuerte oleaje y la correntada registrada en la zona. Por ese motivo, las fuerzas intervinientes extreman las precauciones durante los trabajos en el agua y sobre las orillas.

La presencia de los equipos de seguridad se mantiene en el sector de la Ruta 168, mientras los investigadores intentan reconstruir la secuencia desde el momento en que el auto fue advertido sobre la calzada.

Se aguarda que los rastrillajes, las pericias sobre el vehículo y otros elementos que puedan surgir durante el operativo permitan esclarecer qué ocurrió y dar con el propietario del automóvil.