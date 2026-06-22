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Deportes Golpe para el seleccionado europeo

Alemania perdió a una de sus figuras por lesión y no jugará más en el Mundial

Nico Schlotterbeck sufrió una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo durante el triunfo ante Costa de Marfil y quedó descartado para el resto de la Copa del Mundo. Permanecerá junto al plantel durante su recuperación.

22 de Junio de 2026
Alemania pierde a Schlotterbeck para el resto del Mundial
Alemania pierde a Schlotterbeck para el resto del Mundial Foto: EFE

Nico Schlotterbeck sufrió una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo durante el triunfo ante Costa de Marfil y quedó descartado para el resto de la Copa del Mundo. Permanecerá junto al plantel durante su recuperación.

Alemania recibió una mala noticia cuando no termina la segunda fecha del Mundial 2026. El defensor central Nico Schlotterbeck sufrió una rotura de ligamento en el tobillo izquierdo y quedó descartado para el resto de la competencia, según confirmó la Federación Alemana de Fútbol.

 

La lesión se produjo durante la victoria por 2 a 1 frente a Costa de Marfil, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos. El futbolista del Borussia Dortmund se lesionó a los 13 minutos del partido luego de un choque con Amad Diallo.

 

Pese a las molestias, Schlotterbeck recibió asistencia médica y logró completar el primer tiempo. Sin embargo, no pudo continuar en el complemento y fue reemplazado por Antonio Rüdiger al regresar de los vestuarios.

Una baja sensible para Alemania

La ausencia del defensor representa un problema importante para el entrenador Julian Nagelsmann, ya que se trataba de una de las piezas más relevantes del sistema defensivo alemán.

 

Además de ser el único marcador central zurdo convocado para el Mundial, Schlotterbeck aportaba salida limpia desde el fondo, liderazgo y capacidad para organizar el juego desde la última línea.

Aunque la recuperación demandará varios meses, el jugador permanecerá junto al plantel alemán en Estados Unidos acompañando a sus compañeros durante el resto del torneo.

 

El respaldo de Nagelsmann

Tras conocerse el diagnóstico, el seleccionador alemán lamentó la baja y destacó el rol que el defensor cumple dentro y fuera del campo de juego.

 

"Schlotti nos faltará en el campo como destacado defensa y excelente organizador. Hemos intentado darle ánimos. Por suerte se trata de alguien positivo que mira hacia adelante. Es una buena señal que vaya a seguir con el equipo porque fuera del campo también tiene influencia", expresó Nagelsmann.

 

La lesión llegó en un momento destacado para el futbolista, que había tenido un buen comienzo de Mundial. En el debut de Alemania había marcado uno de los goles en la goleada por 7 a 1 sobre Curazao, tras conectar de cabeza un córner.

 

Las alternativas para reemplazarlo

De cara a los próximos compromisos, Alemania cuenta con distintas variantes para cubrir la vacante que deja Schlotterbeck.

 

Antonio Rüdiger aparece como la opción principal, aunque también integran la nómina defensores como Waldemar Anton y Malick Thiaw. Incluso Leon Goretzka podría desempeñarse en la zaga si el cuerpo técnico lo considera necesario.

 

La lesión obligará ahora a Nagelsmann a reorganizar una defensa que pierde a uno de sus futbolistas más importantes en plena lucha por avanzar en la Copa del Mundo.

Temas:

Nico Schlotterbeck Alemania Lesión Mundial 2026
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