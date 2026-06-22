Austria el desafío de la Selección Argentina: su estilo de juego y principales figuras

La Austria de Ralf Rangnick será el segundo rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026 este martes desde las 14. El duelo por la segunda fecha del Grupo J puede resultar determinante para el panorama de la Albiceleste, que busca encaminar la clasificación y pelear por el primer puesto de la zona.

El seleccionado europeo llega al certamen luego de haber conseguido su clasificación de manera directa y propone un estilo exigente desde lo físico. Lejos de ser un rival pasivo, Austria intenta presionar alto, recuperar rápido y acelerar cada transición ofensiva.

Argentina comparte el grupo con Argelia, Jordania y el conjunto austríaco. Por eso, el cruce ante el equipo de Rangnick aparece como una prueba importante para Lionel Scaloni, que deberá encontrar respuestas ante una selección que suele incomodar con intensidad y movilidad.

Presión alta y transiciones rápidas

La principal característica de Austria es el llamado “Gegenpressing”, una idea basada en presionar inmediatamente después de perder la pelota. El equipo busca recuperar cerca del área rival y aprovechar los espacios antes de que el adversario pueda reorganizarse.

En la fase defensiva, los austríacos suelen pararse con un 4-2-3-1, con los extremos y el mediapunta involucrados en la recuperación. Esa estructura les permite juntar hombres en la mitad de la cancha y complicar la salida del rival.

Cuando ataca, el equipo puede transformarse en un 4-2-2-2, con mayor presencia cerca del área y movimientos rápidos por los costados. Esa vocación ofensiva también puede dejar espacios para los contragolpes, un aspecto que la Selección Argentina podría intentar aprovechar.

Las figuras de Austria

David Alaba es uno de los referentes de Austria y el jugador con mayor recorrido internacional del plantel. El futbolista del Real Madrid puede desempeñarse como lateral izquierdo o defensor central y cuenta con experiencia en partidos de máxima exigencia.

Otro nombre importante es Marcel Sabitzer, volante creativo y una de las piezas más influyentes en la generación de juego. Su remate de media distancia y su capacidad para manejar los tiempos convierten al mediocampista en una amenaza para cualquier rival.

También aparece Konrad Laimer, habitual en el Bayern Múnich, y Marko Arnautovic, máximo goleador histórico y futbolista con más presencias en la selección austríaca. El delantero será una referencia para la defensa argentina por su presencia física y experiencia en el área.

La Selección Argentina tendrá por delante un rival intenso, con una propuesta clara y figuras capaces de desequilibrar. El desafío será mantener precisión en la circulación, evitar pérdidas en campo propio y encontrar espacios ante la presión de Austria.