Egipto remontó frente a Nueva Zelanda y quedó como líder del Grupo G del Mundial 2026

Egipto remontó ante Nueva Zelanda, ganó 3-1 y quedó como líder del Grupo G del Mundial 2026. El seleccionado africano alcanzó los cuatro puntos tras la segunda fecha, aunque todavía no aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final.

Nueva Zelanda comenzó mejor el encuentro y se adelantó a los 14 minutos del primer tiempo. Finn Surman marcó de cabeza luego de un tiro de esquina ejecutado desde la derecha y puso en ventaja al conjunto oceánico.

Egipto tuvo algunas aproximaciones en la etapa inicial, con remates de Omar Marmoush y Mohamed Salah, pero no logró igualar antes del descanso. La reacción llegó en el complemento, cuando el equipo africano mostró una versión más efectiva.

La remontada de Egipto

A los 13 minutos del segundo tiempo, Mostafa Ziko apareció libre por el segundo palo y convirtió de cabeza tras un centro de Mohamed Hany para establecer el empate. El gol cambió el desarrollo del partido y le dio impulso a Egipto.

Nueve minutos después, Salah recibió sobre el costado derecho del área, combinó con un compañero y definió con un remate bajo al segundo palo para dar vuelta el resultado. El delantero fue uno de los protagonistas de la victoria egipcia.

La diferencia se amplió a los 36 minutos del complemento. Mahmoud Trezeguet anticipó en el primer palo luego de un córner y selló el 3-1 definitivo para Egipto en el encuentro correspondiente al Mundial 2026.

Cómo quedó el Grupo G

Con esta victoria, Egipto llegó a cuatro unidades y se ubicó en la cima del Grupo G. Nueva Zelanda, en tanto, quedó en el último puesto con un punto, aunque mantiene posibilidades de avanzar a la próxima instancia.

El conjunto africano cerrará la fase de grupos frente a Irán el sábado 27 de junio, desde las 00, en horario argentino. Nueva Zelanda jugará en simultáneo ante Bélgica y deberá sumar para sostener sus aspiraciones en el Mundial 2026.

La última fecha de la zona definirá los clasificados a los dieciseisavos de final. Egipto llegará con una posición favorable, pero aún necesitará un resultado que le permita confirmar su continuidad en el torneo.