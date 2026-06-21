TC en Rafaela: Aguirre ganó la “Carrera de los Millones” y Werner remontó para terminar 21°

REDACCIÓN ELONCE
Valentín Aguirre logró su 7º triunfo en el Turismo Carretera. Agustín Canapino y Marco Dianda completaron el podio en Rafaela. Mariano Werner tuvo un fin de semana para el olvido en Rafaela después de clasificar 38° y cruzar la línea de meta por fuera del top 20.
El TC en Rafaela entregó este domingo una final cargada de emociones, con la victoria de Valentín Aguirre en la séptima fecha del campeonato de Turismo Carretera y una remontada de Mariano Werner que le permitió finalizar en el puesto 21 tras un fin de semana adverso.
A bordo del Chevrolet Camaro del Pradecon Racing, Aguirre se quedó con la denominada “Carrera de los Millones”, disputada en el Autódromo Ciudad de Rafaela, y además de sumar una victoria clave en la lucha por la clasificación a la Copa de Oro, se llevó el Trofeo AFA y un premio de 15 millones de pesos.
El piloto de Arrecifes regresó al triunfo luego de 31 carreras. Su última victoria había sido el 12 de mayo de 2024 en Termas de Río Hondo, cuando competía con una Chevy del JP Carrera. Con este resultado alcanzó su séptimo éxito en la categoría más popular del automovilismo argentino.
Aguirre volvió a la victoria y se metió en la pelea
La carrera tuvo como escolta a Agustín Canapino, quien logró su segundo podio de la temporada y continúa consolidado entre los protagonistas del campeonato. El tercer puesto quedó en manos de Marco Dianda, quien heredó la posición luego de la sanción aplicada al uruguayo Marcos Landa.
Landa había finalizado tercero en pista tras protagonizar una destacada remontada, pero no superó la revisión técnica debido a un inconveniente relacionado con la altura reglamentaria de su vehículo. Como consecuencia, fue recargado y clasificado en el sexto lugar.
Gracias a este resultado, Aguirre ingresó en la zona de clasificación a la Copa de Oro cuando restan tres fechas para completar la etapa regular. Canapino, por su parte, se mantiene como el mejor representante de Chevrolet en el certamen.
Tras la competencia, el ganador expresó su satisfacción por el resultado. “Lo disfruté mucho, la verdad que muy contento con el rendimiento del auto y con la gente que vino al circuito. La largada fue lo más bravo y lo mejor del auto creo que la tracción y el ingreso a la curva 1”, sostuvo.
Werner avanzó, pero perdió terreno en el campeonato
Para Mariano Werner, la jornada representó una recuperación parcial luego de un fin de semana complicado. El piloto de Paraná logró avanzar posiciones durante la final y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 21.
Sin embargo, el resultado no alcanzó para sostener su posición en el campeonato. El tricampeón perdió tres lugares en la tabla y cayó del octavo al undécimo puesto, acumulando 149,5 puntos.
La situación comienza a generar preocupación en la pelea por ingresar a la Copa de Oro. Werner cuenta apenas con cinco unidades de ventaja sobre Valentín Aguirre, mientras que Juan Tomás Catalán Magni lo supera por apenas dos puntos.
Cómo quedó el campeonato
La fecha en Rafaela también produjo cambios importantes en la cima del certamen. Jonatan Castellano recuperó el liderazgo con 201,5 puntos y volvió a ubicarse como principal candidato de la etapa regular.
José Manuel Urcera quedó segundo con 187,5 unidades, mientras que Hernán Palazzo ascendió al tercer puesto con 181 puntos. La lucha por ingresar al grupo de clasificados a la Copa de Oro promete mantenerse abierta hasta las últimas jornadas.
La próxima presentación del Turismo Carretera será el 11 y 12 de julio en Posadas, donde se disputará la octava fecha del campeonato. Con apenas dos competencias por delante para cerrar la etapa regular, cada punto comenzará a tener un valor determinante en la pelea por el título.