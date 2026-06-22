Salud refuerza la vigilancia ante el riesgo de reintroducción del sarampión

El Ministerio de Salud de la Nación dio inicio al ciclo “Comunidad de práctica de Equipos Jurisdiccionales de Respuesta Rápida de Sarampión”. La iniciativa responde a la presencia de brotes activos y al aumento de casos de esta enfermedad en varios países del Continente.

El objetivo es evitar la reintroducción de esta enfermedad en nuestro país a través del fortalecimiento de las capacidades jurisdiccionales para garantizar una respuesta rápida ante la presencia de casos.

La propuesta está dirigida a referentes de epidemiología, laboratorio, inmunización, enfermería y comunicación de las 24 jurisdicciones y propone ser un espacio de entrenamiento práctico para el diseño y puesta en marcha de planes de contingencia locales. A través de la realización de encuentros virtuales, de frecuencia semanal, se trabajará para fortalecer las competencias y articulación entre las diferentes áreas implicadas en las estrategias de respuesta, mejorar el desempeño de los equipos de salud y agilizar la toma de decisiones estratégicas.

Los encuentros comenzaron el 28 de mayo y se extenderán hasta el 2 de julio. La propuesta se organiza en unidades temáticas que incluyen la situación epidemiológica del sarampión a nivel mundial, regional y nacional; la evaluación del riesgo de importación de casos; la organización y funciones de los Equipos Jurisdiccionales de Respuesta Rápida (ERRA); las acciones de vigilancia, investigación y control ante la confirmación de un caso; las estrategias de vacunación y comunicación del riesgo; y los criterios para documentar y cerrar un brote una vez interrumpida la circulación viral.

Además de los espacios de capacitación, la iniciativa busca acompañar a las jurisdicciones en la revisión, actualización y puesta a prueba de sus planes de respuesta ante eventos de sarampión. Para ello, se promoverá el trabajo colaborativo entre equipos y el diseño de acuerdos operativos que permitan fortalecer la preparación local, agilizar la toma de decisiones y garantizar una respuesta coordinada ante la eventual aparición de casos.

La iniciativa se enmarca en las acciones que impulsa el Ministerio de Salud de la Nación para sostener el estatus de eliminación del sarampión en Argentina. La presencia de brotes activos en la región y las recientes detecciones de casos importados en nuestro país ponen en evidencia que la eliminación no implica ausencia de riesgo, sino la necesidad de sostener sistemas de vigilancia sensibles y una respuesta oportuna ante eventos sospechosos. Ante este escenario, el fortalecimiento de los equipos jurisdiccionales resulta fundamental para garantizar la detección temprana de casos, la implementación inmediata de medidas de control y la prevención de la circulación sostenida del virus.