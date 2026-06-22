La ciudad de Rosario sumará un estadio cubierto para recitales y eventos masivos

El predio será concesionado por 30 años a una productora e incluirá un estadio cubierto para hasta 10.000 espectadores.
La ciudad de Rosario sumará un nuevo Arena destinado a espectáculos multitudinarios, ferias y convenciones, luego de que el municipio adjudicara la concesión del predio de la ex Rural del Parque Independencia a un consorcio encabezado por la productora Dale Play Records.
La resolución fue firmada por el intendente Pablo Javkin tras la finalización de un proceso licitatorio que se extendió durante varios meses. La concesión quedó en manos de DESM S.R.L., sociedad liderada por Federico Lauría, fundador de Dale Play Records, junto a empresarios vinculados al sector de medios y entretenimiento de la ciudad.
El acuerdo contempla una explotación comercial por 30 años sobre una superficie cercana a las seis hectáreas. Además del pago de un canon mensual estimado en unos 50 millones de pesos, la empresa deberá afrontar diversas obras de infraestructura y mantenimiento dentro y fuera del predio.
Obras y recuperación del espacio público
Entre las obligaciones asumidas por la firma adjudicataria figuran la puesta en valor de edificios históricos del complejo y la remodelación de aproximadamente 28.000 metros cuadrados de espacios públicos y veredas perimetrales.
Si bien fue el único oferente en la licitación, el proyecto debió superar distintas instancias de evaluación vinculadas principalmente a la acreditación de la capacidad financiera necesaria para respaldar las inversiones comprometidas.
Tras la presentación de documentación complementaria, el municipio dio por cumplidos los requisitos exigidos y avanzó con la adjudicación definitiva.
Un nuevo estadio cubierto para Rosario
El principal atractivo del proyecto será la operación del futuro Arena que construye el gobierno de Santa Fe dentro del mismo sector del Parque Independencia.
Según se informó, la obra registra un avance cercano al 86% y una vez finalizada contará con capacidad para recibir a 6.000 espectadores en eventos bajo techo. De acuerdo con estimaciones difundidas junto al proyecto, el aforo podría ampliarse hasta las 10.000 personas dependiendo de la configuración de cada espectáculo.
Además, la concesionaria deberá ejecutar tareas de acondicionamiento térmico y acústico para garantizar el funcionamiento del recinto destinado a actividades culturales, deportivas y corporativas.
La intención es que el complejo se convierta en un polo permanente de actividad y permita atraer recitales internacionales, exposiciones y encuentros empresariales de gran escala.
El respaldo de una productora en expansión
La adjudicación se produjo en un contexto de crecimiento para Dale Play Records, empresa que recientemente sumó como socio mayoritario a Live Nation, considerado el mayor operador mundial de entretenimiento en vivo.
Aunque la operación corporativa fue posterior al inicio de la licitación y no formó parte de la evaluación oficial, en el sector consideran que la alianza podría fortalecer la llegada de artistas internacionales a Rosario y potenciar su inserción en los principales circuitos de espectáculos.
Actualmente, Dale Play desarrolla actividades en 18 países, cuenta con más de 300 empleados distribuidos entre Argentina, México y España y produce más de 400 shows por año.
La compañía trabaja con artistas de gran convocatoria como Duki, Bizarrap, Emilia, Nicki Nicole, Milo J, Lali, Andrés Calamaro, Fito Páez y Tan Biónica.
El desembarco en Rosario se suma a otros proyectos de infraestructura que la firma impulsa en distintas provincias. Entre ellos figura el acuerdo firmado junto a DF Entertainment para realizar recitales en el estadio Monumental de River Plate desde 2027 y la construcción de un nuevo estadio cubierto para 12.000 espectadores en Córdoba.
En ese contexto, Lauría sostuvo que la infraestructura resulta una herramienta fundamental para fortalecer el desarrollo de la industria cultural y de los espectáculos en el país.