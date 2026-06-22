Denuncian nuevo sabotaje al sistema de agua potable de hospital entrerriano

El Hospital Justo José de Urquiza quedó sin agua potable durante varias horas luego de que fuera cerrada una llave de paso del sistema de abastecimiento. Las autoridades denunciaron una maniobra intencional y advirtieron que 60 pacientes internados quedaron expuestos a una situación de riesgo.
El corte de agua en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay derivó en una denuncia policial y en una investigación para determinar quiénes fueron los responsables de una maniobra que interrumpió el suministro de agua potable en todo el establecimiento.
El episodio fue detectado durante la tarde del sábado, cuando personal del sector de Lavadero advirtió inconvenientes en el abastecimiento y dio aviso al área de Mantenimiento.
Al inspeccionar las instalaciones, los trabajadores comprobaron que la llave de paso de la cañería que conecta la bomba sumergible con el tanque principal había sido cerrada, situación que provocó la interrupción del servicio.
Sesenta pacientes quedaron afectados
Desde el hospital señalaron que el hecho comprometió el normal funcionamiento de la institución y afectó a pacientes y trabajadores.
Según informaron, en ese momento había alrededor de 60 personas internadas en distintas áreas del establecimiento sanitario.
Además de la falta de agua potable, la situación generó dificultades operativas en distintos sectores del hospital que presta atención durante las 24 horas.
También se produjeron daños materiales
Las autoridades explicaron que el cierre de la llave de paso no solo interrumpió el suministro, sino que además provocó daños en parte de la infraestructura.
La bomba continuó funcionando sin poder descargar agua hacia el tanque principal, lo que generó una acumulación de presión dentro del sistema.
Como consecuencia, se produjo la rotura de una cañería, situación que obligó a iniciar tareas de reparación para restablecer el funcionamiento habitual.
Sospechan de una acción intencional
Desde la conducción del nosocomio remarcaron que se trata del segundo episodio de características similares registrado en el transcurso de una semana.
Por ese motivo, sostuvieron que existen elementos suficientes para sospechar que la interrupción del servicio fue provocada de manera deliberada.
"Este tipo de hechos no puede ser considerado una simple imprudencia o una travesura. Quien interviene sobre un sistema esencial como el abastecimiento de agua de un hospital no puede desconocer las consecuencias que una acción de estas características puede generar", manifestaron desde la institución.
Advirtieron sobre los riesgos generados
Las autoridades también alertaron sobre las posibles consecuencias que pudo haber tenido el incidente. "Actualmente se encuentran internados 60 pacientes que fueron puestos en riesgo por esta situación, sin contar las innumerables dificultades que le provoca al personal", indicaron.
Asimismo, señalaron que la sobrepresión registrada en el sistema representó un peligro para otros componentes vinculados al funcionamiento del hospital. "La sobrepresión generada en el sistema representó un riesgo potencial para el equipamiento asociado a la bomba de agua y las instalaciones eléctricas vinculadas", expresaron.
Intervención policial e investigación
Tras detectar lo ocurrido, las autoridades radicaron una denuncia policial para que se investiguen las circunstancias del hecho.
Personal de las fuerzas de seguridad inició tareas para intentar identificar a los responsables de la maniobra y determinar cómo se produjo la intervención sobre el sistema de abastecimiento.
Hasta el momento no se informaron personas identificadas ni detenidas en el marco de la causa.
Asistencia con camiones cisterna
Mientras avanzaban las reparaciones, la Municipalidad de Concepción del Uruguay colaboró con el hospital mediante el envío de camiones cisterna para garantizar el suministro de agua. La asistencia permitió sostener el funcionamiento de los servicios esenciales y reducir el impacto generado por la interrupción.
Desde el Hospital Urquiza expresaron además su rechazo a cualquier acción que afecte la prestación de servicios sanitarios. "Atentar contra los servicios básicos de un hospital no constituye un daño administrativo o material aislado, significa poner en riesgo la atención sanitaria de toda una comunidad", remarcaron.