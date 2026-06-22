San Lorenzo se quedó sin entrenador: Gustavo Álvarez renunció antes del regreso a los entrenamientos

San Lorenzo se quedó sin entrenador este lunes, cuando Gustavo Álvarez dejó su cargo antes de que el plantel iniciara la pretemporada. La salida se produjo tras diferencias con la dirigencia encabezada por el presidente Marcelo Culotta en torno al armado del equipo para la segunda parte del año.

Los futbolistas del Ciclón llegaron durante la mañana para desayunar y retomar los trabajos, pero se encontraron con la ausencia de integrantes del cuerpo técnico. Poco después se confirmó que el vínculo entre Álvarez y el club había llegado a su fin.

Según se informó, el desacuerdo se originó a partir de una lista de jugadores que el entrenador consideraba prescindibles para la pretemporada. La Comisión Directiva habría aceptado algunas de esas decisiones, aunque no todas.

Diferencias por el plantel

Entre los futbolistas que Álvarez pretendía apartar había juveniles de la institución y jugadores que, de no ser tenidos en cuenta, podrían perder valor de reventa. Esa situación generó diferencias entre el entrenador y los dirigentes.

Ante la falta de acuerdo, el técnico tomó la decisión de renunciar. La salida se concretó antes de la primera práctica prevista para este lunes y dejó a San Lorenzo sin conducción técnica en el inicio de la preparación.

Álvarez había asumido con la misión de conducir al equipo en una temporada exigente. Bajo su dirección, el conjunto de Boedo logró la clasificación a la Copa Sudamericana y llegó a los octavos de final del Torneo Apertura, instancia en la que fue eliminado por River en la definición por penales.

La búsqueda de un reemplazante

La salida del entrenador obliga ahora a la dirigencia de San Lorenzo a encontrar un reemplazante antes del comienzo de los próximos compromisos oficiales. El club tendrá por delante la disputa del Torneo Clausura y la Copa Argentina.

La definición del nuevo cuerpo técnico será una de las principales prioridades en los próximos días, mientras el plantel deberá reorganizar su preparación de cara a la segunda mitad de la temporada.

La renuncia de Álvarez se produjo en un momento clave para el equipo, que había retomado la actividad con la expectativa de avanzar en la conformación del plantel.