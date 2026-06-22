Dalila suspendió una presentación y crece la preocupación por su estado de salud

La cantante de música tropical suspendió a último momento un show previsto en Pergamino. Desde su entorno informaron que no se encontraba en condiciones de afrontar dos presentaciones durante la misma noche y decidieron priorizar su bienestar.
La salud de Dalila volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que la cantante suspendiera una presentación programada para este sábado en Pergamino, provincia de Buenos Aires.
La decisión fue comunicada pocas horas antes del inicio del espectáculo y se fundamentó en cuestiones vinculadas a su estado físico. Desde su entorno indicaron que la artista no se encontraba en condiciones de realizar dos shows durante la misma noche.
La cancelación reavivó la inquietud entre sus seguidores debido a antecedentes registrados durante los últimos meses relacionados con su estado de salud.
El comunicado oficial
La información fue difundida a través de las redes sociales oficiales de la cantante. "Queremos comunicarles que por una cuestión de salud, Dalila hoy no se encuentra al 100% para realizar dos shows en una misma noche", señalaron desde la cuenta oficial de “La Diosa del Verbo Amar”.
En el mismo mensaje explicaron los motivos que llevaron a tomar la decisión. "Tomamos la difícil decisión de suspender la presentación prevista en Pergamino para poder cuidar su bienestar y sobre todo para que cuando nos volvamos a ver puedan disfrutar del espectáculo que realmente se merecen", indicaron.
Además, agradecieron el acompañamiento de sus seguidores y lamentaron los inconvenientes ocasionados.
A pesar de la suspensión del espectáculo en Pergamino, la artista mantuvo la otra presentación que tenía prevista para la misma jornada en San Nicolás.
La decisión implicó priorizar uno de los compromisos asumidos y descartar el restante debido a las exigencias físicas que demandaba cumplir con ambas actuaciones.
Por el momento no fue anunciada una nueva fecha para el recital suspendido.
El antecedente de febrero
La preocupación por la salud de Dalila no es nueva. A fines de febrero ya habían surgido dudas luego de un episodio ocurrido durante una presentación en Avellaneda, provincia de Santa Fe.
En aquella oportunidad trascendió que la cantante había sufrido una descompensación y debió recibir asistencia médica.
Posteriormente fue suspendido un recital que tenía previsto realizar en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, espectáculo que luego fue reprogramado.
El mensaje que generó inquietud
Tras aquella situación, la artista grabó un video desde su domicilio para dirigirse a sus seguidores y explicar lo ocurrido. "Quiero disculparme con toda la gente de Tucumán por no presentarme a trabajar porque estoy cansada", expresó entonces.
Sin embargo, la grabación generó nuevas inquietudes entre sus admiradores debido a su aspecto físico y a la forma en que se expresó durante el mensaje.
Desde entonces, cada novedad vinculada a su salud ha sido seguida con atención por sus seguidores.
La artista, cuyo apellido es Romero, desarrolló una extensa trayectoria dentro de la música tropical y se consolidó como una de las figuras más reconocidas del género. Su carrera la llevó a realizar giras permanentes por diferentes ciudades del país, muchas veces con varios compromisos durante un mismo fin de semana.
La reciente suspensión del show en Pergamino volvió a poner en debate las exigencias que enfrentan numerosos artistas para cumplir con una agenda de actuaciones en distintos puntos del país.
Sin precisiones sobre su evolución
Hasta el momento no se difundieron nuevos partes médicos ni detalles específicos sobre el cuadro que motivó la cancelación. La única referencia oficial fue la incluida en el comunicado difundido por su equipo de trabajo, donde se indicó que la cantante "no se encuentra al 100%" para afrontar una doble presentación.
Mientras tanto, sus seguidores continúan atentos a las novedades sobre la evolución de la intérprete y a la eventual reprogramación del espectáculo suspendido.