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Localizaron a la adolescente de 16 años que era buscada desde el miércoles

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informaron que fue localizada la adolescente de 16 años que era intensamente buscada desde el miércoles pasado, cuando se retiró de su domicilio en barrio Paraná XVIII.

21 de Junio de 2026
Fue hallada este domingo.
Fue hallada este domingo.

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná informaron que fue localizada la adolescente de 16 años que era intensamente buscada desde el miércoles pasado, cuando se retiró de su domicilio en barrio Paraná XVIII.

La adolescente de 16 años que era buscada desde el miércoles pasado en Paraná fue localizada, según informó este domingo por la noche la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná.

 

La menor identificada como S.A.C había sido vista por última vez alrededor de las 19 del miércoles, cuando se retiró de su domicilio ubicado en barrio Paraná XVIII. A partir de ese momento se activó el protocolo de búsqueda y localización de personas.

 

Tras varias jornadas de búsqueda y difusión del pedido de colaboración, las autoridades confirmaron que la joven fue hallada.

 

Agradecimiento por la colaboración

 

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes agradecieron la colaboración brindada por la comunidad y los medios de comunicación durante la difusión del pedido de localización.

 

La información oficial confirmó que la adolescente fue encontrada, por lo que quedó sin efecto la solicitud de colaboración que había sido emitida para dar con su paradero.

 

Durante los días en que estuvo vigente la búsqueda, se había solicitado a quienes pudieran aportar datos que se comunicaran con el servicio de emergencias 911 o con la División Minoridad y Violencia Familiar de la Policía de Entre Ríos.

 

Finalizó la búsqueda

 

Con la localización de la adolescente, las autoridades dieron por finalizado el pedido de paradero que se encontraba vigente desde el miércoles.

 

Desde el organismo judicial reiteraron su agradecimiento a todas las personas e instituciones que colaboraron con la difusión de la búsqueda y permitieron contribuir a la localización de la joven.

Temas:

joven hallada
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