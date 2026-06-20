Mercado Sud celebró el Día de la Bandera con música y feria de emprendedores

REDACCIÓN ELONCE
Mercado Sud celebró el Día de la Bandera con una propuesta que combinó música en vivo, emprendedores locales y actividades para toda la familia. La jornada también sirvió para promover las compras de regalos para el Día del Padre.
El Mercado Sud celebró el Día de la Bandera con una actividad especial que reunió a emprendedores, artistas y vecinos en una jornada marcada por la música y el encuentro comunitario. La propuesta se desarrolló con una feria de productos locales y la participación de agrupaciones corales que aportaron color y emoción al evento.
La iniciativa tuvo como objetivo impulsar el trabajo de los emprendedores y brindar una alternativa para quienes aún buscaban regalos de cara al Día del Padre. Además, el acompañamiento del público permitió darle un marco especial a la celebración.
Entre los organizadores estuvo Cecilia Elizalde, quien destacó la respuesta obtenida durante la jornada y el esfuerzo realizado para concretar la propuesta.
Emprendedores y música para una jornada especial
“Estoy agradecida porque uno organiza una feria de emprendedores para que puedan elegir regalitos para el Día del Padre. Lo organizamos con la Feria Cura Álvarez, que son coreutas, es decir, salió como sorpresa”, expresó Cecilia Elizalde al referirse al desarrollo del evento.
La organizadora también destacó la participación artística que acompañó la feria y enriqueció la propuesta para quienes recorrieron los distintos puestos instalados en el lugar.
“Estamos acompañados de ‘Voces en obra’ del coro del Colegio de Arquitectos y todavía estamos con la feria. Mañana el Mercado Sud está abierto a la mañana. Los que se olvidaron de comprar el regalito para el Día del Padre, todavía lo pueden conseguir”, agregó.
Un coro que sigue creciendo
La música tuvo un papel destacado durante la celebración gracias a la presentación de “Voces en Obra”, agrupación coral vinculada al Colegio de Arquitectos, que acompañó la jornada con distintas interpretaciones.
Leandro Gómez, integrante y referente del coro, brindó detalles sobre la trayectoria del grupo y el trabajo que vienen realizando desde hace varios años.
“Este es un coro que tiene nueve años aproximadamente. Estoy con ellos hace dos poniéndole el ímpetu y las ganas para que salga lo mejor posible”, señaló.
Invitación abierta a nuevos integrantes
Además de participar en la celebración del Día de la Bandera, el coro aprovechó la oportunidad para invitar a quienes deseen sumarse a la actividad musical que desarrollan de manera regular.
“Las puertas están abiertas para sumarse al grupo, ensayamos una vez a la semana en el salón de los colegios en calle España”, explicó Gómez.
La jornada en el Mercado Sud combinó cultura, emprendedurismo y participación ciudadana, ofreciendo un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Con música en vivo y una amplia variedad de productos, la propuesta logró convocar a un importante número de personas en vísperas del Día del Padre.