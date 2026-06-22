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Enersa participó de un encuentro energético de la Región Centro junto a EPE y EPEC

Autoridades de Enersa, EPE Santa Fe y EPEC Córdoba compartieron una agenda de trabajo en Rosario para coordinar criterios de trabajo y proyectar acciones comunes entre las distribuidoras.

22 de Junio de 2026
Encuentro de la Región Centro.
Encuentro de la Región Centro. Foto: (Enersa).

Autoridades de Enersa, EPE Santa Fe y EPEC Córdoba compartieron una agenda de trabajo en Rosario para coordinar criterios de trabajo y proyectar acciones comunes entre las distribuidoras.

Enersa fue parte en Rosario de un encuentro de trabajo de la Región Centro junto a la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), con el objetivo de fortalecer la integración energética y avanzar en una agenda común entre las distribuidoras eléctricas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

 

En representación de la empresa asistieron su presidente, Uriel Brupbacher, y el gerente de Relaciones Institucionales, Pablo Martene, quienes compartieron la jornada con autoridades de EPE Santa Fe y EPEC Córdoba, en un espacio orientado a consolidar vínculos institucionales y promover líneas de acción conjunta para el desarrollo energético regional.

 

Durante la reunión, las empresas abordaron temas vinculados a la planificación del sistema eléctrico, la articulación entre provincias y los desafíos que atraviesa el sector energético en un contexto de creciente demanda y transformación tecnológica.

 

Desde Enersa destacaron la importancia de sostener este tipo de instancias de intercambio, que permiten compartir experiencias de gestión, coordinar criterios de trabajo y proyectar acciones comunes entre las distribuidoras que integran la Región Centro.

 

El encuentro se desarrolló en el Salón Amarras de La Fluvial, en la ciudad de Rosario, y formó parte de una agenda de trabajo orientada a fortalecer la cooperación institucional entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con eje en la energía como factor clave para el crecimiento productivo y social de las provincias.

Temas:

enersa Región Centro Santa Fe Córdoba
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