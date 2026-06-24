Subió alcoholizado a un avión, intentó agredir a policías y terminó detenido

El violento episodio ocurrió durante un vuelo entre Escocia y España. Un pasajero protagonizó una discusión con su pareja, enfrentó a agentes de seguridad y fue reducido al aterrizar.
Un escándalo se desató a bordo de un vuelo de la aerolínea Ryanair que cubría la ruta entre Edimburgo, en Escocia, y Palma de Mallorca, en España, cuando una pareja que habría abordado la aeronave bajo los efectos del alcohol protagonizó una fuerte discusión que terminó con la intervención de la tripulación y de agentes de seguridad.
Según relataron testigos, los pasajeros comenzaron a discutir pocos minutos después del despegue. La situación fue escalando con el correr del viaje y generó preocupación entre quienes compartían el vuelo.
"La pareja subió al avion en un estado de ebriedad avanzado y a los pocos minutos de partir comenzaron a vociferarse", contó uno de los pasajeros. "Estando en pleno vuelo la discusión se hizo cada vez más fuerte", continuó.
Momentos de tensión durante el aterrizaje
De acuerdo con los testimonios, la tripulación logró contener momentáneamente el conflicto. Sin embargo, todo volvió a descontrolarse cuando una azafata les informó que serían demorados al arribar a Mallorca debido a su comportamiento.
"Ahí, el hombre nuevamente entró en cólera", relató uno de los pasajeros que presenció el episodio.
La tensión aumentó cuando personal de seguridad se acercó para intervenir una vez que el avión aterrizó. El hombre reaccionó de manera agresiva y protagonizó un altercado con los agentes que intentaban controlar la situación.
La agresión quedó registrada en video
"La tripulación intervino y logró contener la situación hasta el aterrizaje, pero cuando se enteraron de que iban a ser arrestados volvieron a alterarse. Algunos pasajeros estaban asustados y conmocionados”, explicó Ritchie Denholm, quien filmó parte de la secuencia.
En declaraciones al medio Edinburgh Live, Denholm sostuvo que la pareja estuvo "incordiosa" durante todo el viaje. "Estaban muy alcoholizados. Hablaban fuerte, se gritaban, se empujaban. Los pasajeros no sabíamos qué hacer porque estaban descontrolados", afirmó.
'Very drunk' Ryanair passenger punches cop during arrest https://t.co/TUIs2pKbee pic.twitter.com/Fv0vg7cib4— New York Post (@nypost) June 22, 2026
Las imágenes registradas por uno de los pasajeros mostraron al hombre fuera de sí, intentando lanzar golpes contra los efectivos de seguridad que procuraban reducirlo.
Fue arrestado tras ser reducido por los agentes
Finalmente, uno de los agentes logró inmovilizar al agresor y derribarlo al suelo para controlar la situación. Luego fue retirado de la aeronave y detenido por las autoridades españolas.
Tras el incidente, Ryanair emitió un comunicado en el que repudió los hechos de violencia ocurridos durante el vuelo y reiteró su política de tolerancia cero frente a conductas que pongan en riesgo la seguridad de pasajeros y tripulación.
El director ejecutivo de la compañía, Michael O’Leary, volvió a reclamar restricciones a la venta de alcohol en los aeropuertos. "Este proceder se ha vuelto repetitivo. Ryanair se ve obligada a desviar casi un vuelo diario debido al comportamiento de viajeros que consumen alcohol en exceso", aseguró.
“Se está convirtiendo en un verdadero desafío para todas las aerolíneas. No logro comprender por qué alguien está sirviendo alcohol a las cinco o seis de la mañana”, se preguntó O’Leary.
Además, el ejecutivo propuso limitar la venta a dos bebidas por pasajero mediante un sistema de control asociado a la tarjeta de embarque. La compañía también recordó que desde 2025 aplica multas de 500 euros a quienes incurran en conductas indebidas que deriven en su expulsión de un vuelo.