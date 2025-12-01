 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Haciendo Comunidad La provincia impulsa acciones de concientización

Día Mundial del VIH/SIDA: realizan jornada de sensibilización y testeos en Entre Ríos  

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA establecimientos sanitarios de Entre Ríos desarrollarán diversas propuestas de sensibilización y testeos.

1 de Diciembre de 2025
Cada 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA, y el Ministerio de Salud de Entre Ríos recuerda la importancia de la prevención, el acceso al diagnóstico y el acompañamiento integral a quienes viven con el virus. En este marco, establecimientos sanitarios de toda la provincia desarrollarán diversas propuestas de sensibilización y testeo.

 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) afecta el sistema inmunológico y, sin tratamiento, puede evolucionar hacia el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). En Argentina, más del 98 por ciento de las infecciones se producen por contacto sexual sin protección (preservativo/campo de látex). Las personas pueden saber si tienen o no el virus a través de un test rápido o un análisis de sangre. Si bien no existe cura, un diagnóstico oportuno permite iniciar tratamiento para que el virus no produzca enfermedad y sea intransmisible.

 

Desde la Coordinación Provincial de VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis, dependiente de la cartera sanitaria provincial, informaron el cronograma previsto para este lunes. En principio, en la ciudad Nogoyá se desarrollará una jornada articulada entre la Coordinación, el hospital San Blas, la municipalidad y las ONG Carpinches y Rotaract. También participarán alumnos de segundo año de la Tecnicatura de Enfermería de dicha ciudad.

 

La actividad central será en el nosocomio nogoyaense donde se ofrecerán testeos rápidos para VIH en el horario de 9 a 13, además de control de vacunas y vacunación para Virus de la hepatitis B y Virus del Papiloma Humano (VPH).

Al unísono, en la plaza Libertad de Nogoyá se realizarán pruebas para VIH (de 9 a 12) y control de carnet de vacunas. La inmunización, en caso de indicarse, se efectuará en el hospital San Blas.

 

Luego, en el CIC municipal se llevará adelante un encuentro de sensibilización con personal de salud sobre VIH, diagnóstico y marcos legales de abordaje (de 11.30 a 13).

 

Actividades en otros puntos de la provincia

 

También ofrecerán testeos los hospitales Santa Rosa de Chajarí; Padre Becher de Santa Anita; Felipe Heras de Concordia; San Roque de Rosario del Tala; San Vicente de San Jaime de la Frontera; Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay (el viernes 5 de diciembre); San Martín y Materno Infantil San Roque de Paraná; Justo José de Urquiza de Federal; Líster de Seguí (1 y 2 de diciembre); y General Francisco Ramírez de Feliciano. Además, en este último harán entrega de material informativo y preservativos de 7.30 a 9, y derivación a laboratorio para quienes deseen realizarse la prueba.

 

Asimismo, se suman los centros de atención primaria Paroissien de Ubajay; Zeballos de Paraná; Margasín de San Benito; Carrillo de Viale; y la vecinal Los Berros de Paraná.

Día Mundial del Sida controles testeos Concientización
