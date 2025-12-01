Aumentaron las consultas por diagnósticos recientes de HIV/SIDA en hospital San Martín

En el marco del Día de Lucha contra el VIH/SIDA, se desarrolló una jornada de testeo rápido y consejería abierta al público, este lunes 1° de diciembre en el Hospital San Martín de Paraná. En ese marco, profesionales del servicio de Infectología brindaron información sobre prevención, diagnóstico temprano y cuidados necesarios para evitar nuevas infecciones.

La médica infectóloga Laura Díaz Petrucci destacó a Elonce que muchas personas se acercaron a realizarse el test. “Lo importante es concientizar, visibilizar que el HIV es una enfermedad crónica que no da síntomas al inicio, pero que con un simple test podemos saber si estamos infectados o no”, explicó. Indicó que, en caso de resultar reactivo, se continúa con otros análisis para acceder al tratamiento correspondiente. “Tratar a esa persona para que tenga una muy buena calidad de vida”, señaló.

Diagnóstico temprano y miedo al test

La profesional remarcó la relevancia del testeo oportuno. “La gente no debe tener miedo, porque el miedo es lo que nos paraliza y es lo que a veces nos lleva a un diagnóstico tardío”, afirmó. Subrayó que el test es voluntario, no requiere pedido médico y el resultado es confidencial. “Hoy es una enfermedad crónica que se trata, pero lo primordial es cuidarse y cómo nos vamos a cuidar: con el uso de profilácticos”, sostuvo.

Díaz Petrucci recordó que cualquier persona puede hacerse el test sin restricciones y que quienes tuvieron una situación de riesgo -como mantener una relación sexual sin uso de preservativo- deben repetirlo. “Hacemos uno de control y a los 30 días volvemos a testear para ver si hay alguna seroconversión”, explicó, aludiendo al nuevo plazo que reemplaza el período de seis meses que se aplicaba en el pasado.

Consultas recientes y necesidad de prevención

Respecto de la situación epidemiológica, la médica señaló que en el servicio de Infectología del San Martín se detectó un incremento de consultas por diagnósticos recientes de HIV. Aclaró que aún no disponen de datos estadísticos provinciales consolidados para evaluar un aumento generalizado, pero insistió en la importancia de reforzar campañas de prevención y el uso de preservativo.

Consejería y acceso a información

Díaz Petrucci destacó que el servicio de Infectología no solo atiende diagnósticos y tratamientos, sino que ofrece acompañamiento profesional. “Estamos para la consejería, para todas aquellas dudas que se presenten, no solo por HIV sino por todas las enfermedades de transmisión sexual, incluso para hacerse el testeo”, señaló.

La jornada se extendió hasta las 13 y ofreció información accesible sobre métodos de prevención, uso de preservativos y la importancia de mantener controles periódicos para conocer el estado de salud individual.