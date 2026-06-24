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Avanza la obra de vinculación e integración sociourbana como complemento al saneamiento del Arroyo Las Viejas

El Municipio lleva adelante los trabajos que abarcan la provisión del servicio de cloacas, agua, veredas y alumbrado público a los barrios Ciudad Perdida y El Túnel. Además, se completó la ejecución del cerco perimetral para delimitar lotes y demarcar la línea municipal.

24 de Junio de 2026

El Municipio lleva adelante los trabajos que abarcan la provisión del servicio de cloacas, agua, veredas y alumbrado público a los barrios Ciudad Perdida y El Túnel. Además, se completó la ejecución del cerco perimetral para delimitar lotes y demarcar la línea municipal.

“El objetivo es complementar la obra de saneamiento sobre el Arroyo Las Viejas logrando la integración de los barrios y que los vecinos tengan las mejoras necesarias para mejorar la calidad de vida. La obra tiende a solucionar inconvenientes en la red de agua potable y del sistema cloacal a los barrios lindantes al arroyo”, sostuvo el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Los últimos días comenzaron los trabajos más complejos, enmarcado en la vinculación sociourbana, que implica la conexión al servicio de cloacas, agua y alumbrado público a los barrios Ciudad Perdida y El Túnel, y la ejecución de veredas y escaleras que mejoran la conectividad y vinculación en el sector.

También se realizarán conexiones intradomiciliarias de cloacas y el completamiento de baños en las viviendas que no tienen, veredas internas del Barrio Ciudad Perdida, y el espacio público compartido entre Ciudad Perdida y el arroyo Las Viejas.

“Una vez que se retomó la obra, la intervención, tanto en el arroyo Las Viejas como estas obras complementarias, se realiza con fondos 100% paranaenses. Es un gran esfuerzo que hace el municipio para estar presente en todos los sectores de la ciudad y devolver con servicios de calidad a los paranaenses”, acotó Loréfice.

En los últimos meses se realizó la ejecución del cerco perimetral para delimitar los lotes construidos en la zona y marcar una línea municipal con la intención de generar seguridad y respetar el espacio público, teniendo en cuenta entre 3 y 5 m detrás del cordón.

Previamente se colocaron postes olímpicos con bases independientes, que se unieron con una viga de encadenado inferior y una vez finalizado el largo con la obra gruesa de hormigón, se realizará el cercado con malla romboidal y posteriormente la colocación del alambre de púa, dando finalización a dichas tareas.

Vinculación e integración sociourbana como complemento al saneamiento del Arroyo Las Viejas
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