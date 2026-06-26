El Gobierno provincial lleva invertidos más de $24.000 millones en caminos rurales y maquinaria

El Gobierno provincial informó que la inversión en obras de recuperación de caminos rurales, provisión de materiales y compra de maquinaria para Vialidad supera los 24.000 millones de pesos. Los trabajos ya se desarrollan en distintos puntos de Entre Ríos y se sumarán nuevas intervenciones sobre la red vial secundaria y terciaria.

De ese total, más de 12.000 millones de pesos corresponden a tareas de mejorado y mantenimiento de caminos productivos y de uso social. Según se indicó, esos fondos provienen de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural y se destinan también a la construcción de alcantarillas, calzadas y otras estructuras.

Las obras se ejecutan a través de las 20 zonales de la Dirección Provincial de Vialidad, con apoyo de dos canteras propias, consorcios camineros y convenios con municipios y comunas. De acuerdo con los datos oficiales, las intervenciones alcanzan a más de 3.500 kilómetros de caminos secundarios y terciarios.

Maquinaria para reforzar la capacidad operativa

El Gobierno provincial también incorporó una inversión superior a los 12.000 millones de pesos para ampliar el equipamiento vial. El plan contempla la compra de 18 motoniveladoras, 20 acoplados tanque para combustible, camiones con cajas volcadoras, carretones, acoplados volcadores y camiones regadores.

Además, se prevé la incorporación de una pala cargadora, un tractor retroexcavador y un semirremolque. Parte de esas adquisiciones se encuentra en distintas etapas administrativas y busca reforzar la disponibilidad de equipos para atender los caminos de la provincia.

Obras viales en Entre Ríos.

A comienzos de mayo se presentaron 14 propuestas por más de 3.000 millones de pesos para la compra de motoniveladoras, rodillos, camiones con tanque regador, excavadoras, estaciones portátiles para almacenamiento y despacho de combustible e insumos de señalamiento vial.

Alcantarillas, puentes y provisión de materiales

En paralelo, Vialidad ejecuta cuatro alcantarillas en Crucesita Séptima, departamento Nogoyá, sobre los arroyos Las Piedras, Taperas y De la Aguada. También se interviene en el tramo comprendido entre la ruta provincial 33 y la Comisaría Urquiza.

El Gobierno provincial indicó que otras 40 obras de arte se encuentran en distintas etapas administrativas. Se trata de puentes, alcantarillas y calzadas sumergibles previstas en zonas donde la presencia de cursos de agua condiciona la circulación rural.

Por otra parte, continuará la segunda etapa del programa de provisión y transporte de materiales, dividido en seis regiones. Las regiones 1, 2, 4 y 6 están en proceso de adjudicación, mientras que las regiones 3 y 5 atraviesan la instancia licitatoria.

Para esos trabajos se proyecta utilizar más de 55.535 metros cúbicos de brosa y 59.561 metros cúbicos de ripio. Los materiales serán destinados a caminos rurales y accesos a escuelas, centros de salud, comisarías y otros servicios ubicados fuera de los principales centros urbanos.