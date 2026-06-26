Intentó robar, quedó semidesnuda en el forcejeo y volvió para pedir que borren el video

En la localidad santafesina de San Justo, ocurrió un insólito intento de robo. Una mujer ingresó a un local con el objetivo de llevarse cosas y forcejeo con la comerciante al extremo de quedar casi desnuda. Más tarde, regresó y pidió que borren las imágenes de la cámara de seguridad, fue ahí cuando la detuvieron.

El hecho ocurrió el miércoles por la mañana, cuando una joven ingresó a un almacén en modo clienta. Vestida con una campera negra y una capucha que le cubría la cabeza, pidió una bebida. Sin embargo, antes de que la comerciante pudiera acercarse al mostrador, la mujer se abalanzó sobre la caja registradora e intentó apoderarse del dinero que había en su interior.

Acto seguido, aparece la encargada del local que corrió hacia el mostrador y comenzó a forcejear con la sospechosa. “Te estoy filmando, te estoy filmando, desgraciada”, se la escucha decir en las imágenes mientras intenta recuperar el dinero.

"San Justo": Porque una mujer entró a robar en un comercio y al rato volvió exigiendo que borren los videos de la cámara de seguridad. pic.twitter.com/V3WNrIceLZ — Tendencias Mundiales (@tendenciasmund) June 25, 2026

Durante el enfrentamiento, la joven llegó a golpear a la comerciante en la cabeza con su puño y recibió una reacción similar. El forcejeo fue tan intenso que el dinero cayó al piso y la mujer perdió la ropa, quedando desnuda de la cintura para arriba.

Finalmente, huyó mientras intentaba vestirse. Pero la escena no terminó ahí. Dos horas después volvió. Ingresó al local y reclamó: “Más vale que borres el video”. Tanto la encargada del comercio como los empleados comenzaron a discutir con la mujer, que antes de retirarse, rompió un vidrio del negocio.

Según trascendió, en ese momento pudieron retenerla y al llegar la policía se realizó el procedimiento correspondiente.