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Sociedad Finalmente la detuvieron

Intentó robar, quedó semidesnuda en el forcejeo y volvió para pedir que borren el video

La sospechosa forcejeó con la comerciante durante el intento de robo, escapó y regresó horas después para exigir que eliminaran las imágenes de seguridad.

26 de Junio de 2026
El hecho quedó registrado
El hecho quedó registrado

La sospechosa forcejeó con la comerciante durante el intento de robo, escapó y regresó horas después para exigir que eliminaran las imágenes de seguridad.

En la localidad santafesina de San Justo, ocurrió un insólito intento de robo. Una mujer ingresó a un local con el objetivo de llevarse cosas y forcejeo con la comerciante al extremo de quedar casi desnuda. Más tarde, regresó y pidió que borren las imágenes de la cámara de seguridad, fue ahí cuando la detuvieron.

 

El hecho ocurrió el miércoles por la mañana, cuando una joven ingresó a un almacén en modo clienta. Vestida con una campera negra y una capucha que le cubría la cabeza, pidió una bebida. Sin embargo, antes de que la comerciante pudiera acercarse al mostrador, la mujer se abalanzó sobre la caja registradora e intentó apoderarse del dinero que había en su interior.

 

Acto seguido, aparece la encargada del local que corrió hacia el mostrador y comenzó a forcejear con la sospechosa. “Te estoy filmando, te estoy filmando, desgraciada”, se la escucha decir en las imágenes mientras intenta recuperar el dinero.

Durante el enfrentamiento, la joven llegó a golpear a la comerciante en la cabeza con su puño y recibió una reacción similar. El forcejeo fue tan intenso que el dinero cayó al piso y la mujer perdió la ropa, quedando desnuda de la cintura para arriba.

 

Finalmente, huyó mientras intentaba vestirse. Pero la escena no terminó ahí. Dos horas después volvió. Ingresó al local y reclamó: “Más vale que borres el video”. Tanto la encargada del comercio como los empleados comenzaron a discutir con la mujer, que antes de retirarse, rompió un vidrio del negocio.

 

Según trascendió, en ese momento pudieron retenerla y al llegar la policía se realizó el procedimiento correspondiente.

 

Temas:

Robo San Justo forcejeo
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