Crece la venta de camisetas, banderas y accesorios en la previa del partido de Argentina y Jordania

REDACCIÓN ELONCE
Alcides tiene un puesto de venta de camisetas, accesorios y banderas en Dean J. Álvarez y Ramírez, de Paraná. En diálogo con Elonce dijo que "las camisetas de Messi volaron".
La selección de Argentina se medirá ante Jordania en el último partido de la fase de grupos del Mundial. El partido se jugará este sábado a las 23.
En ese marco, los puestos de venta de merchandising comenzaron a recibir a los hinchas que buscan camisetas, banderas y otros accesorios para alentar al equipo de Lionel Scaloni.
En la esquina de Dean J. Álvarez y Ramírez, se encuentra el puesto de Alcides, quien contó cómo transcurre la jornada de ventas y aseguró que, si bien el movimiento comenzó de manera tranquila, la expectativa es alta. "La gente por ahora pregunta, pregunta precio, va recorriendo. Es así", relató a Elonce.
Con casi cinco décadas dedicadas al rubro, recordó que la actividad forma parte de una tradición familiar. "Yo tengo 49 años... desde chiquito venía con mi viejo", comentó, al tiempo que estimó que lleva "más de 40 años seguro" vendiendo productos vinculados a la Selección en mundiales y competencias internacionales.
Camisetas, banderas y promociones
Entre los artículos más buscados aparecen las camisetas réplicas estampadas, además de banderas, vuvuzelas y cornetas.
"Tengo camisetas estampadas y camisetas rayadas. A esas las tengo a 30.000 pesos o dos por 50.000 pesos. Después tengo las camisetas chiquitas de 20.000 pesos, las banderas medianas de 10.000 pesos, la bandera grande de 20.000 pesos. También tengo vuvuzelas de 5.000 pesos y cornetas de 3.000 y de 5.000 pesos", detalló.
Sobre cuáles son los jugadores que más elige la gente, no dudó: "Las de Messi volaron". Luego agregó que aún dispone de modelos del arquero Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez.
El vendedor permanecerá en el lugar también durante la jornada del partido, desde las 8 hasta aproximadamente las 18.30 o 19, esperando un incremento en las ventas a medida que se acerque el horario del encuentro. Elonce.com